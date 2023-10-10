اليوم.. انطلاق مؤتمر علمي بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس

تنظم كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع قسم طب الأطفال بكلية الطب بالجامعة ذاته، مؤتمرا علميا، بعنوان: "المراهقة.. هل هي مجرد مرحلة بيولوجية ونفسية واجتماعية في رحلة النضوج يوم أم حقبة من العمر خارجة عن السيطرة".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق قائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس و نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة هويدا الجبالي أستاذ طب الأطفال عميد كلية الدراسات العليا للطفولة والدكتورة ايمان ذكى أستاذ طب الأطفال بكلية الطب وبمشاركة الجمعية المصرية للاضطرابات الذهنية ورعاية الأطفال.

وذلك اليوم الثلاثاء الساعة العاشرة صباحاً بالمدرج الرئيسي لكلية الدراسات العليا للطفولة وسيستكمل فعاليات المؤتمر عبر الإنترنت (أونلاين) يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الجاري.