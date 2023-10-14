رئيس هيئة قضايا الدولة: تحصيل قرابة المليار جنيه من مختلف الدعاوى المتداولة

أكد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من مختلف القضايا المتداولة 974 مليونا و635 ألف جنيه خلال العام.

وقال مسعد الفخراني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قضايا التنفيذ العيني الخاصة بالعقارات والأراضي يكون الحكم فيها صادرا بمبالغ أو استرداد أرض".

وأضاف مسعد الفخراني:" البعض استباح أملاك الدولة في مناطق مختلفة في الجمهورية خلال أيام الفوضى السابقة".

وتابع مسعد الفخراني: "أراضي الأوقاف من أكثر الأراضي التي تتعرض إلى تعدٍ من بعض المواطنين".

وأكد مسعد الفخراني أن هيئة قضايا الدولة نجحت في إعادة أكثر من 60 ألف فدان من أراضي الأوقاف في رشيد.