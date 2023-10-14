رئيس هيئة قضايا الدولة: نحن الدرع الواقي للدولة لحماية المال العام

أكد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن العمل مستمر على قدم وساق داخل الهيئة.

وقال مسعد الفخراني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة ليست خصما للمواطن، لكنها كيان متكامل".

وأضاف مسعد الفخراني:" نبحث عن سيادة القانون دائما، ونطبق الدستور والقانون، وندافع عن الدولة المصرية بكافة أجهزتها".

وتابع مسعد الفخراني:" هيئة قضايا الدولة هي الذراع القانونية والدرع الواقي للدولة لحماية المال العام ".

وأضاف مسعد الفخراني:" هيئة قضايا الدولة لا يمكن أن تترك حق الدولة أبدا ".