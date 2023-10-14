رئيس هيئة قضايا الدولة يكشف تفاصيل رسالة السيسي له | فيديو

أكد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هيئة قضايا الدولة تغطي بفروعها ومقراتها جميع أنحاء الجمهورية.

وقال مسعد الفخراني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نتوسع ونفتتح فروع لقضايا الدولة في مختلف المحافظات وسيتم افتتاح فروع لنا في الصعيد قريبا ".

وأضاف مسعد الفخراني:" سياسة الدولة قائمة على العدالة الناجزة ومن الضروري تقريب خدمة هيئة قضايا الدولة من المواطن لتحقيق العدالة الناجزة".

وتابع الفخراني :" الرئيس السيسي حريص على مبدأ تقريب التقاضي للمواطن ".

واكمل مسعد الفخراني :" بعد قيامي بحلف اليمين كرئيس لهيئة قضايا الدولة أول ما قاله الرئيس السيسي لي التحول الرقمي والاهتمام بالرقمنة داخل أروقة قضايا الدولة ".