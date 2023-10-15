سمير فرج يفجر مفاجأة عن تأجيل إسرائيل للهجوم البري على قطاع غزة|فيديو

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، السبب الحقيقي لتأجيل إسرائيل اجتياحها البري لغزة.

وقال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "لو قامت إسرائيل بهجوم بري على غزة ستكون التكلفة والخسائر مرتفعة لأن المدن مقبرة الجيوش وتل أبيب تفكر ألف مرة".

وأضاف "لو هاجمت إسرائيل غزة بريًا هل ستسكت إيران طيب لو ضربت يبقى سوف تتدخل حاملتا الطائرات الأمريكية التي تم توجيههما إلى الشرق الأوسط وبالتالي تشتعل المنطقة".

وتابع اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "الرئيس السيسي رسم خط أحمر جديد منذ 4 أيام خلال حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية"، مؤكدا: "الدولة عبارة عن شعب وأرض وسلطة، وإن ترك الشعب الأرض لم تعد هناك أرض".