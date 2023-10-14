سمير فرج عن رفض مصر عبور الأجانب من معبر رفح: محدش بيلوي دراعنا

أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن نتنياهو أكد أنه سيقوم بالبدء في غزو الجزء الشمالي من قطاع غزة.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الجانب المصري رفض السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح البري إلا بعد تسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع".

وأضاف سمير فرج :" هذا القرار يحسب بكل شجاعة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولما سمعت الخبر قلت عمار يامصر ".

وتابع سمير فرج :" هناك عالقين أجانب في غزة رغبوا في الخروج من البوابة المصرية لكن مصر رفضت وطلبت إدخال المساعدات لقطاع غزة قبل خروج الرعايا الأجانب ".

واكمل سمير فرج :" هذه هي مصر ومش إحنا اللي يتلوي دراعنا ومش هنطلع الاجانب والفلسطينيين مش لاقيين ياكلوا ".

واضاف سمير فرج :" مصر لها كلمة ومحدش يزايد علينا ولازم المساعدات الإنسانية تدخل للفلسطينيين الللي بيموتوا يوميا ".