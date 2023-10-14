عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج عن رفض مصر عبور الأجانب من معبر رفح: محدش بيلوي دراعنا

سمير فرج
سمير فرج

أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن نتنياهو أكد أنه سيقوم بالبدء في غزو الجزء الشمالي من قطاع غزة.

 

الولايات المتحدة تطلب من مواطنيها في غزة التوجه إلى معبر رفح

مصر ترفض السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح البري

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الجانب المصري رفض السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح البري إلا بعد تسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع".

 

وأضاف سمير فرج :"  هذا القرار يحسب بكل شجاعة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولما سمعت الخبر قلت عمار يامصر ".

 

 وتابع سمير فرج :" هناك عالقين أجانب في غزة رغبوا في الخروج من البوابة المصرية لكن مصر رفضت وطلبت إدخال المساعدات لقطاع غزة قبل خروج الرعايا الأجانب ".

 

واكمل سمير فرج :" هذه هي مصر ومش إحنا اللي يتلوي دراعنا ومش هنطلع الاجانب والفلسطينيين مش لاقيين ياكلوا ".

 

 واضاف سمير فرج :" مصر لها كلمة ومحدش يزايد علينا ولازم المساعدات الإنسانية تدخل للفلسطينيين الللي بيموتوا يوميا ".

سمير فرج مصر رفح معبر رفح فلسطين اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

مصر ترفض خروج الرعايا الأجانب من غزة وتشترط إدخال المساعدات الإنسانية|هنا القاهرة

شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لـ أحمد فتوح من التجديد للزمالك

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

هل ينفد صبر القاهرة؟.. قصة أخطر بيان لمصر منذ أكتوبر 73

بشرى بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه شهريا تنتظر هؤلاء

خبير اقتصادي يعدد مزايا إصدار منظومة التحفيز الضريبي

النازحون يعانون.. الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة ينزلق للأسوأ بسرعة كبيرة|فيديو

طوفان الأقصى.. حصيلة جديدة لمُصابي الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

بلاش تنظير| أحمد موسى يدافع عن محمد صلاح بشأن موقفه من فلسطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرهما الترند.. 10 صور تجمع بين شريف منير وطليقته

طريقة عمل العزيزية | بأسهل الخطوات

لديها ابنة.. 20 صورة لدنيا عبد المعبود قبل زفافها من مجدى الهواري

ماذا يحدث للجسم عند تناول البلح على الريق؟.. اكتشف مفاجآت

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ