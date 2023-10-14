الولايات المتحدة تطلب من مواطنيها في غزة التوجه إلى معبر رفح

نصحت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين في غزة بالتحرك جنوبا نحو معبر بوابة رفح مع مصر بينما يحاول الدبلوماسيون التفاوض على فتح المعبر لمدة 5 ساعات؛ للسماح للمدنيين بالخروج من القطاع المحاصر.

وقال مسؤول كبير في الوزارة، يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وفقا لما نشرته الجارديان، إن الولايات المتحدة "تحاول تسهيل" اتفاق مع حكومات المنطقة؛ لفتح البوابة التي تسيطر عليها مصر، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نفت مصر أنها أغلقت المعبر واتهمت إسرائيل بمنع الوصول إلى الجانب الفلسطيني بالقصف والغارات الجوية.

وقال متحدث باسم شبكة سي بي إس ووسائل إعلام أخرى: "لقد أبلغنا المواطنين الأمريكيين في غزة الذين نتواصل معهم أنه إذا قيموا أن الوضع آمن، فقد يرغبون في الاقتراب من معبر رفح الحدودي"، مضيفًا أنه "قد يكون هناك إشعار قليل جدًا إذا تم فتح المعبر وقد يتم فتحه فقط لفترة محدودة.

وأوضح المسؤول أن الوزارة "على اتصال" مع عدد يتراوح بين 500 و600 مواطن أمريكي-فلسطيني مزدوج الجنسية، أعربوا عن اهتمامهم بتلقي معلومات حول المغادرة، وكانوا يعملون مع مصر وإسرائيل وقطر لفتح المعبر.