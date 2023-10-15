سمير فرج: مجلس الأمن القومي هو أكبر سلطة في الدولة لاتخاذ القرارات المصيرية.. فيديو

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن اجتماع مجلس الأمن القومي هو أكبر سلطة في الدولة لاتخاذ القرارات المصيرية منها إعلان حرب.

وأضاف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اجتماع مجلس الأمن القومي يناقش حدث مهم في الدولة وكل مسئول في المجلس يعرض رأيه، وقرارات المجلس أهم قرارات في الدولة وتكون ملزمة".

وأشار اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "اجتماع مجلس الأمن القومي يناقش القضايا لساعات طويلة وقرارته ملزمة للدولة".

