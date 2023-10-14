سمير فرج: إسرائيل لا تستطيع اجتياح غزة بأكملها

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر عليه.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إسرائيل في ورطة حقيقية بعد عملية طوفان الأقصى".

وأضاف سمير فرج :" إسرائيل تفكر في تنفيذ عملية عسكرية برية في قطاع غزة".

وتابع سمير فرج :" من الصعب اجتياح إسرائيل لقطاع غزة بالكامل، لكن من الممكن توغل قوات الاحتلال للحصول على جزء من القطاع".

وأكمل سمير فرج: "القتال في المدن يعتبر أسوأ أنواع القتال للقوات" ففي أكتوبر 1973 حاولت إسرائيل دخول السويس لكنها فشلت فشلا كبيرا".