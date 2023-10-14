سمير فرج يكشف مفاجأة عن الضربة الجوية في أكتوبر 73

أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن يوم 14 أكتوبر ذكرى عيد القوات الجوية التي نفذت أعظم معركة في التاريخ في حرب أكتوبر 1973.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بعد نكسة 1967 لم يكن لدينا سوى 200 طيار في القوات المسلحة وفقدنا 80 % من طائرتنا في يونيو 67".

وأضاف سمير فرج :" القوات المسلحة بدأت بعد النكسة في إعادة بناء القوات الجوية المصرية"، مضيفا:" مبارك كان مدير الكلية الجوية وعمل على إعادة بناء القوات الجوية استعدادا لحرب أكتوبر 1973 ".

وتابع " قبل حرب أكتوبر أصبح لدينا 450 طيار جاهزين للقتال وهذا رقم كبير تم تنفيذه في رقم قياسي".

واكمل " في حرب أكتوبر نجحنا في تنفيذ الضربة الجوية الأولى بــ 220 طائرة، وكان هناك مخطط لضربة جوية ثانية إذا لم تحقق الضربة الجوية الأولى أهدافها في حرب أكتوبر لكن الضربة الجوية الأولى حققت أهدافها ".

ولفت سمير فرج :"في يوم 14 أكتوبر 1973 أدارت مصر أكبر معركة جوية في التاريخ العسكري الحديث ".