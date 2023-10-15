مفاجأة مدوية عن موقف محمد صلاح من القضية الفلسطينية

علق هيثم نبيل، الناقد الرياضي، على موقف اللاعب المصري محمد صلاح من دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه لا ينتقد محمد صلاح على موقفه، حيث ان لديهم أوامر واضحة في الدوري الإنجليزي بالابتعاد عن السياسة، مشددًا على أنهم كانوا يفكرون في وجود علم الاحتلال الإسرائيلي بأحد الملاعب تضامنًا مع العدوان الإسرائيلي.

وأشار "نبيل"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اللاعبين العرب أرسلوا بيانات بترك الملعب حال وجود علم كيان الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن الاتحاد الإنجليزي رفض وجود علم الاحتلال في المباريات.

مباراة مصر والجزائر الودية

واوضح أن الأهلي النادي الوحيد في مصر الذي لديه القدرة على إدارة أموره من خلال قنوات السوشيال ميديا والمشاركة في البطولات القارية والدولية، مؤكدا أن له الحق في دفع الأموال من أجل المنافسة في العديد من البطولات الخارجية.

وعن مباراة مصر والجزائر الودية، أكد أن مباراة الجزائر غدًا الإثنين أول اختبار صعب لمدرب منتخب مصر، ومصر تمتلك إمكانيات كبيرة من اللاعبين، وشكل المنتخب كله اجتهادات شخصية وليس هناك خطة يلعب بها المنتخب المصري.