ما موقف نصر ورباب| كيف رد أشقاء محمد صلاح على الهجوم عليه ؟

تعرض لاعب الكرة المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لحالة من الهجوم الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما التزم الصمت ولم يعلن عن موقفه بدعم القضية الفلسطينية وحرب غزة، خاصة وأنه يتمتع بشعبية واسعه ويزيد عدد متابعيه على منصة أكس عن 18 مليون متابع، و 17 مليون متابع عبر فيسبوك، و 63 مليون متابع على انستجرام.

على الرغم من تصاعد الأزمة، وتزايد الانتقادات الموجه ضد لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إلا أنه مازال يلتزم الصمت، ولم يرد بالدفاع عن نفسه، إلا أن أشقائه سرعان ما تدخلوا بالرد على الهجوم ضد شقيقهم، فماذا حدث؟…

شقيق محمد صلاح يرد على مهاجمي شقيقه بعد موقفة من دعم فلسطين

بعد ما تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي موقف محمد صلاح بالتزامه الصمت عن دعم القضية الفلسطينية، وعدم إعلان موقفه من حرب غزة، اهتم شقيقه نصر صلاح، بالرد على مهاجمي شقيقه، وذلك من خلال تعليق على أحد المنشورات المهاجمه له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال خلاله:

« يعني أنت عايز أخويا يعمل إيه يعني؟»

شقيقة محمد صلاح تعلن دعمها للقضية الفلسطينية

حرصت رباب صلاح شقيقة لاعب ليفربول محمد صلاح على إعلان دعمها للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني من خلال مقطع فيديو نشته عب خاصية الأستوي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ( انستجرام)

نشرت رباب صلاح مقطع فيديو لفتاة صغيرة تشرح أحداث فلسطين الحقيقة باللغة الانجليزية وتقول :

« خالي بالك لأن كل مة بيضحكوا عليك من خلال أفلامهم، والفيلم الخيالي اللي مدته 75 سنةـ واتصف عليه الملايين من أكبر دول العالم، وبيحكي عن مجموعة من الناس اتسللوا لدولة، موجودين أهلها أصلا وعايشين فيها من زمان، والغيب هنا أنهم عايزين يبنوا ليهم دولة جواها».

هجوم على محمد صلاح بعد تجاهل إعلان موقفه من حرب غزة

تعرض لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي لهجوم كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم نشره أو تحدثه باي صورة عن دولة فلسطين، حرب قطاع غزة، وتدميرها على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، متسائلين عن سبب صمته، خاصة وأن الكثيرين يعتبونه فخر العرب.

طالب بعض متابعي محمد صلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالحديث عن القضية الفلسطينية، وإعلانه عن موقفه في دعم حرب غزة من خلال منشور أو تويته صغيرة، حيث علق البعض..

ياريت يافخر العرب بتويته أو منشور تشير لقضية العرب.. مجرد منشور من 5 أو 6 كلمات أو حتى ( غزة تحت القصف ) هيكون لها تأثير كبير.

ما تعليقك على ما يحدث في فلسطين؟

وعلق أحد المتابعين عن موقف كابتن منتخب الجزائر رياض محز ( أنت فخر العرب الحقيقي يا رياض، غير محمد صلاح اللي تعاطف من الأوكانيين، وتفاعل مع وفاة إليزابيث الثانية، بس فلسطين مش قضيته، والفلسطينيين مش ناسه).

في اتجاه آخر رفض بعض المصريين إجبار محمد صلاح على إعلان موقفه، موضحين أنه من المؤكد أنه مقتنع به في قرارة نفسه، خاصة وأنه سبق وأعلن عن تضامنه مع القضية الفلسطينية…

مو صلاح يخسر الكثير من متابعيه عبر السوشيال ميديا

بعد التزام محمد صلاح الصمت في أحداث حب غزة، انتقده الكثيرين من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومع التزامه بصمته قرر الكثيرون إلغاء متابعته عب منصتي فيسبوك وانستجرام، مطالبين باقي متابعيه بإلغاء متابعته بسبب إعلان موقفه، كما طالبوا بسحب لقب فخر العرب منه مبررين أنه لا يستحق هذا اللقب.

صلاح يتضامن مع القضية الفلسطينية في وقت سابق

في وقت سابق، كان محمد صلاح قد أعلن عن تضامنه مع القضية الفلسطينية بتغيدة على موقع أكس ( تويتر سابقًا)، وتم تداول هذه التويته على نطاق واسع، وذلك في مايو عام 2021م، ناشرًا صورة له من أمام المسجد الأقصى وعلق عليها قائلاً:

«أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك ئيس وزراء البلد الذي هو موطن لي طوال السنوات الأربع الماضية، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتل الأبرياء على الفور.. لقد طفح الكيل».