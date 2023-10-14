أسعار اللحوم تُبشر المصريين| انخفاض يصل لـ 150 جنيهًا في الكيلو.. وهذه الأماكن الأقل سعرًا

شهدت أسعار اللحوم في الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا حتى تخطت حاجز الـ 370 جنيه للكيلو الواحد، الأمر الذي أثار استياء المواطنين المصريين من غلاء أسعارها الكبير والغير مبرر، حتى تدخلت الحكومة المصرية محاولة تخفيف عبء هذا الغلاء على المواطن المصري، ليس في اللحوم فقط، بل في السلع الأساسية التي لا يخلو منها أي بيت مصري.

أطلقت الحكومة المصرية مبادرات من شأنها طرح توفير السلع بأسعار منخفضة عن الأسواق حتى يتمكن الجميع من الحصول عليها بأسعار مناسبة، وبعد إطلاق المبادرة شهدت أسعار اللحوم أنخفاض، اليوم السبت، مقارنة مع محلات الجزارة، حيث سجل الكيلو من 220 إلى 230 جنيه للكيلو مقارنة بـ 280 في المحلات الأخرى، فما أسعار اللحوم وما المنافذ المتوفرة بها…

أسعار اللحوم في الأسواق

سجل سعر اللحوم البلدية في بعض المحال الشهيرة 280 جنية للكيلو الواحد منها، و بـ 200 جنيه من اللحوم البرازيلية، والمفروم المستورد بـ 190 جنيه للكيلو، والمفروم السوداني بـ 150 جنيه في منافذ الجيش، واللحوم والكبدة بـ 210 جنيهات.

تسجل عبوة النصف كيلو من اللحوم البرازيلية 80 جنيه، والمفروم 70 جنيه، و الكبدة 55 جنيه في منافذ الجيش.

سجل سعر البتلو البلدي 440 جنيه للكيلو

كيلو الكفتة والسجق البقري 250 جنيه

البرجر الكندوز يتراوح سعره ما بين 250 و 280 جنيه

الكبدة البرازيلي 110 جنيه

الكبدة الأمريكي 120 جنيه

الكبدة الجملي 340 جنيه

الكبدة الضاني 390 جنيه

اللحوم الجاموسي 270 جنيه

اللحوم السوداني 220 جنيه للكيلو

السجق المستورد 90 جنيه للكيلو

البيف 40 جنيه

الفلتو البلدي والاستيك 430 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات

اللحوم ومكعبات الكندوز البلدية 280 جنيه للكيلو

الكفتة البلدي 240 جنيه للكيلو

اللحوم السودانية في منافذ وزارة الزراعة 210 جنيه

اللحوم السودانية في منافذ وزارة التموين 195 جنيه

اللحوم البرازيلي 170 جنيه

اللحوم الهندي 200 جنيه

اللحوم البتلو يتراوح سعر الكيلو منها ما بين 380 و 400 جنيه

أسعار الريش الضاني 420 جنيه

أسعار السجق الجملي 310 جنيه

السجق المستورد 90 جنيه

اللحم المفروم الجملي 300 جنيه

عناوين منافذ وزارة الزراعة

تستمر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في طرح جميع السلع الأساسية بتخفيض يبلغ ما يقرب من 30% عن الأسواق، إلى جانب كونها تتميز بمنتجاتها التي تنتجها من داخل مزارع الوزارة، وتبيعها في منافذها دون حلقات وسيطة.

تبلغ عدد منافذ وزارة الزراعة ما يقرب من 409 منفذ ثابت، وذلك بخلاف المنافذ المتحركة، وعناوين تلك المنافذ:

في القاهرة والجيزة..

وزارة العدل

لاظوغلي الديوان العام

منفذ العبور

منفذ وزارة الزراعة باتحاد الشرطة بجوار سور نادي اتحاد الشرطة شارع صلاح سالم

منفذ نادي دجلة طرة البلد

منافذ شارع نادي الصيد بجوار الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي

مركز البحوث

محطة المطعبة

شارع الهرم

الحي المتميز في 6 أكتوبر

سنتر 3 في 6 أكتوبر

أماكن مبادرة تخفيض الأسعار

يبدأ تطبيق مبادرة الحكومة المصرية لتخفيف أسعار السلع الأساسية، غدًا السبت، في كافة انحاء الجمهورية المصرية، داخل السلاسل والمحال التجارية بشكل عام دون وجود أي أماكن مخصصة لها حتى الآن، وذلك حتى يستفيد منها جميع المواطنين.

انخفاض أسعار السلع بداية من اليوم السبت

أعلنت الحكومة المصرية عن انخفاض أسعار 12 سلعة أساسية بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 25%، بدء تطبيق تلك المبادرة من اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر، حيث اتفق مجلس الوزراء مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض الأسعار بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمد والبيض.

وتشمل السلع المخفضة ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية، تخفيفًا على المواطن المصري عبء غلاء المعيشة :

الأدوية

المكرونة

السكر

محضرات تستعمل في تغذية الحيوانات

الدهون والشحوم الحيوانية والنباتية المهدرجة

الشاي

الجبن

الزبد

الألبان

لحوم الدواجن

أحشاء وأطراف المواشي القابلة لأكل، سواء الطازجة أو المبردة أو المجمدة

الدواجن والبط والأوز والديك الرومي

قائمة تخفيضات السلع

خفض أسعار الأرز 15%-25%

خفض أسعار الزيت 15%-25%

خفض أسعار السكر 15%-25%

خفض أسعار الفول 15%-25%

خفض أسعار العدس 15%-25%

خفض أسعار الألبان 15%-25%

خفض أسعار المكرونة 15%-25%

خفض أسعار الدواجن 15%-25%

خفض أسعار البيض 15%-25%

خفض أسعار الخضراوات 15%-25%