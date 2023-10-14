أسعار اللحوم تُبشر المصريين| انخفاض يصل لـ 150 جنيهًا في الكيلو.. وهذه الأماكن الأقل سعرًا

شهدت أسعار اللحوم في الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا حتى تخطت حاجز الـ 370 جنيه للكيلو الواحد، الأمر الذي أثار استياء المواطنين المصريين من غلاء أسعارها الكبير والغير مبرر، حتى تدخلت الحكومة المصرية محاولة تخفيف عبء هذا الغلاء على المواطن المصري، ليس في اللحوم فقط، بل في السلع الأساسية التي لا يخلو منها أي بيت مصري.
أطلقت الحكومة المصرية مبادرات من شأنها طرح توفير السلع بأسعار منخفضة عن الأسواق حتى يتمكن الجميع من الحصول عليها بأسعار مناسبة، وبعد إطلاق المبادرة شهدت أسعار اللحوم أنخفاض، اليوم السبت، مقارنة مع محلات الجزارة، حيث سجل الكيلو من 220 إلى 230 جنيه للكيلو مقارنة بـ 280 في المحلات الأخرى، فما أسعار اللحوم وما المنافذ المتوفرة بها…
أسعار اللحوم في الأسواق
سجل سعر اللحوم البلدية في بعض المحال الشهيرة 280 جنية للكيلو الواحد منها، و بـ 200 جنيه من اللحوم البرازيلية، والمفروم المستورد بـ 190 جنيه للكيلو، والمفروم السوداني بـ 150 جنيه في منافذ الجيش، واللحوم والكبدة بـ 210 جنيهات.
تسجل عبوة النصف كيلو من اللحوم البرازيلية 80 جنيه، والمفروم 70 جنيه، و الكبدة 55 جنيه في منافذ الجيش.
- سجل سعر البتلو البلدي 440 جنيه للكيلو
- كيلو الكفتة والسجق البقري 250 جنيه
- البرجر الكندوز يتراوح سعره ما بين 250 و 280 جنيه
- الكبدة البرازيلي 110 جنيه
- الكبدة الأمريكي 120 جنيه
- الكبدة الجملي 340 جنيه
- الكبدة الضاني 390 جنيه
- اللحوم الجاموسي 270 جنيه
- اللحوم السوداني 220 جنيه للكيلو
- السجق المستورد 90 جنيه للكيلو
- البيف 40 جنيه
- الفلتو البلدي والاستيك 430 جنيه للكيلو
أسعار اللحوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات
- اللحوم ومكعبات الكندوز البلدية 280 جنيه للكيلو
- الكفتة البلدي 240 جنيه للكيلو
- اللحوم السودانية في منافذ وزارة الزراعة 210 جنيه
- اللحوم السودانية في منافذ وزارة التموين 195 جنيه
- اللحوم البرازيلي 170 جنيه
- اللحوم الهندي 200 جنيه
- اللحوم البتلو يتراوح سعر الكيلو منها ما بين 380 و 400 جنيه
- أسعار الريش الضاني 420 جنيه
- أسعار السجق الجملي 310 جنيه
- السجق المستورد 90 جنيه
- اللحم المفروم الجملي 300 جنيه
عناوين منافذ وزارة الزراعة
تستمر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في طرح جميع السلع الأساسية بتخفيض يبلغ ما يقرب من 30% عن الأسواق، إلى جانب كونها تتميز بمنتجاتها التي تنتجها من داخل مزارع الوزارة، وتبيعها في منافذها دون حلقات وسيطة.
تبلغ عدد منافذ وزارة الزراعة ما يقرب من 409 منفذ ثابت، وذلك بخلاف المنافذ المتحركة، وعناوين تلك المنافذ:
في القاهرة والجيزة..
- وزارة العدل
- لاظوغلي الديوان العام
- منفذ العبور
- منفذ وزارة الزراعة باتحاد الشرطة بجوار سور نادي اتحاد الشرطة شارع صلاح سالم
- منفذ نادي دجلة طرة البلد
- منافذ شارع نادي الصيد بجوار الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي
- مركز البحوث
- محطة المطعبة
- شارع الهرم
- الحي المتميز في 6 أكتوبر
- سنتر 3 في 6 أكتوبر
أماكن مبادرة تخفيض الأسعار
يبدأ تطبيق مبادرة الحكومة المصرية لتخفيف أسعار السلع الأساسية، غدًا السبت، في كافة انحاء الجمهورية المصرية، داخل السلاسل والمحال التجارية بشكل عام دون وجود أي أماكن مخصصة لها حتى الآن، وذلك حتى يستفيد منها جميع المواطنين.
انخفاض أسعار السلع بداية من اليوم السبت
أعلنت الحكومة المصرية عن انخفاض أسعار 12 سلعة أساسية بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 25%، بدء تطبيق تلك المبادرة من اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر، حيث اتفق مجلس الوزراء مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض الأسعار بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمد والبيض.
وتشمل السلع المخفضة ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية، تخفيفًا على المواطن المصري عبء غلاء المعيشة :
- الأدوية
- المكرونة
- السكر
- محضرات تستعمل في تغذية الحيوانات
- الدهون والشحوم الحيوانية والنباتية المهدرجة
- الشاي
- الجبن
- الزبد
- الألبان
- لحوم الدواجن
- أحشاء وأطراف المواشي القابلة لأكل، سواء الطازجة أو المبردة أو المجمدة
- الدواجن والبط والأوز والديك الرومي