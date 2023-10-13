عقوبة 99 جلدة لرونالدو في إيران.. ماذا فعل نجم البرتغال والتصر السعودي؟

حالة من الجدل الواسع والتساؤلات اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما انتشرت الأخبار التي تُفيد بمواجهة النجم البرتغالي ومهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو عقوبة الجلد 99 مرة، فماذا فعل رونالدو..

ماذا فعل نجم البرتغال والنصر السعودي؟

بينما كان النجم البرتغالي ومهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو في طهران الإيرانية، في سبتمبر الماضي، استقبل رونالدو الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، التي تعاني من إعاقة جسدية، وفي لفتة إنسانية حظيت بإعجاب الكثيرين، أهداها رونالدو قميصًا موقعًا منه، ثم احتضنها وقبل رأسها، وفي المقابل قدمت له فاطمة بعض أعمالها التي رسمتها بقدميها.

بعد هذا المشهد تقدم بعض المحامين الإيرانيين بشكوى ضد كريستيانو بسبب احتضانه للرسامة فاطمة حمامي، إذ يُعتبر ما فعله معانقة أو لمس امراة بمثابة زنا في إيران.

حكم إيران على كريسيتانو رونالدو

حكم القضاء الإيراني على لاعب الكرة كريستيانو رونالدو بالجلد 99 مرة بتهمة الزنا، حيث من المفترض أن يُعاقب النظام القضائي رونالد في المرة التالية التي يزور فيها إيران، وفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية فمن الممكن أن يعفو عنه القاضي في حالة أظهر الندم.

تواجد كريستيانو رونالدو في إيران

تواجد لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو في إيران لمواجهة فريق برسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أسيا..

وحظي النجم البرتغالي كريستيان رونالدو مهاجم النصر السعودي باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران، حيث تهافتت عليه الجماهير ولوحت له، بمجرد أن وصل مع فريقه وسط حراسة أمنية مشددة من وحدة النخبة المتخصصة في الزيارات الرئاسية.