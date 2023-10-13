وداعًا لـ الصيفي | الموعد الرسمي للتوقيت الشتوي وبداية اليوم الدراسي

منذ أن قررت الحكومة تطبيق التوقيت الشتوي على المحال التجارية، وبات الجميع يتساءل عن موعد إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، وتغيير الساعة، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد…

انتهاء التوقيت الصيفي وتغيير الساعة

من المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر الجاري، ليبدأ في هذا اليوم العمل بالتوقيت الشتوي مع تغيير الساعة، ما يعني أنه مُتبق فقط 13 يوما لبدء تطبيق هذا القرار وانتهاء التوقيت الصيفي رسميًا.

توضيحًا للمعنى فإن التوقيت الشتوي سيعود بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي يوم 26 أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الساعة 23.59، وعليه سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، ويبدأ العمل بالشتوي منتصف ليلة 27 من أكتوبر الجاري 2023.

تطبيق التوقيت الشتوي على المحال التجارية

طبقت الحكومة المصرية قرار العمل بالتوقيت الشتوي على المحال التجارية وإلغاء العمل بالمواعيد الصيفية، وذلك من خلال منشور رسمي من وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قرر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن يتم…

فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات يوميًا في تمام الساعة 7 صباحًا وغلقها في العاشرة مساءًا

يتم زيادة توقيت الغلق أيام الخميس والجمعة والإجازات والعطلات الرسمية والأعياد ليتم غلقها في تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا.

تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات في الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، وفي أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية يتم زيادة التوقيت لتُغلق في الساعة 1 بعد منتصف الليل، على أن تستمر خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.

بالنسبة للورش والأعمال الحرفية داخلة الكتلة السكنية، من المفترض أن تفتح أبوابها في الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءًا.

عقوبة المخالفين لمواعيد التوقيت الشتوي للمحلات

وفقا لقرار وزارة التنمية المحلية، فإن عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية، تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما، وفي حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وفى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

حالات استثنائية للتوقيت الشتوي

يتم استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن من مواعيد التوقيت الشتوي، كما تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

كما سيتم مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، ويجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.