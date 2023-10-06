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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الطبيب الملاك يختفي عن متابعيه.. ماذا حدث للدكتور هاني الناظر؟

صدى البلد

حالة من الحزن والقلق اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ما انتشرت أخبار عن حول مرض الدكتور هاني الناظر، الذي يعتبر طبيب الملايين، حتى أن الدكتور محمد هاني الناظر، نجله طلب له الدعاء، فما تفاصيل مرضه.. 

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تفاصيل مرض الدكتور هاني الناظر

تغيب الدكتور هاي الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عن الرد على متاعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمدة أسبوع، الأمر الذي استدعى توضيح نجله الدكتور محمد هاني الناظر استشاري الجلدية للامر، طالبًا الدعاء لوالده لأنه يمر بأزمة صحية شديدة، حيث كتب عبر صفحته الرسمية عبر موقع السوشيال ميديا فيسبوك قائلاً: 

«حالة دكتور هاني الناظر الصحية: 

كان بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا انه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة.. وحاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسبز. 

هو صحيًا تعبان جدًا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة».

 الدكتور هاني الناظر ( الطبيب الملاك)

الدكتور هاني الناظر هو أستاذ باحث بشعبة البحوث الطبية في المركز القومي للبحوث منذ 2009، ويعتبر أول من اكتشف وبدأ برنامج علاج مرضى الصدفية في سفاجا بالبحر الأحمر عام 1993م.

اشتهر الدكتور هاني الناظر بمساعدته لعديد من المرضى غير القادرين، من خلال تبني الحالات التي تحتاج للعلاج، خاصة النادرة منها التي تتطلب رعاية فائقة، إلى جانب دوره في نشر الوعي الصحي، وتقديم رعاية واستشارات طبية مجانية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

نال الطبيب الملاك العديد من الجوائر منها: « جائزة التقدير العلمي من المركز القومي للبحوث عام 2009، وجائزة العام من رابطة العلماء المصريين في الولايات المتحدة وكندا عام 2005، وحاز على تكريم ودرع اكاديمية البحث العلمي في عيد العلم عام 2007، وتكريم درع كلية طب القصر العيني من جامعة القاهرة عام 2005، وتكريم ودرع جامعة عين شمس عام 2004، وتكريم ودرع كلية الدفاع الوكني وأكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2002، وجائزة التفوق العلمي في العلوم الطبية من المجلس الأعلى للثقافة في مصر عام 1994م.. وغيرها.

 

هاني الناظر فيسبوك محمد هاني الناظر استشاري الجلدية الطبيب الملاك

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