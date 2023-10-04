محدش يشتري سلع دلوقتي| مفاجأة تنتظر المواطنين الأسبوع المقبل .. تفاصيل

أثار الارتفاع الكبير لأسعار السلع الأساسية في الآونة الأخيرة حالة من الجدل الواسع بين المواطنين، متسائلين عن سبب هذه الزيادة وهل ستنخفض مرة أخرى أم لا، خاصة في ظل استغلال التجار للازمة إلا أن الأمين العام لاتحاد الغرف التجاري فجر مفاجأة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار في مطلع الأسبوع القادم… فما التفاصيل؟

مفاجأة تنتظر المواطنين الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض كبير في أسعار 9 سلع أساسية، وذلك بدءًا من يوم الأحد المقبل، موضحًا في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنه بدءًا من مطلع الأسبوع المقبل ستكون هناك انخفاضات ملحوظة وكبيرة وملموسة في أسعار 9 سلع رئيسية، وذلك بعد التنسيق مع الحكومة والتجار.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة المصرية خلال الأسبوع المقبل، عن حزمة من إجراءات طارئة للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسب قياسية خلال الفترة الحالية، حيث سيجري التنسيق مع الوزارات المعنية والبنك المركزي والمصنعين والتجار بشآن تلك الإجراءات، كما سيجريالاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية تحقيقًا لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.

أنخفاض أسعار 9 سلع أساسية بدية الأسبوع القادم

أشار الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية إلى أنه تم وضع جميع الآليات من أجل هذه المبادرة، موضحًا أن الـ 9 سلع المقرر خفض أسعارها منها:

« الزيت والسكر والأرز والمكرونة والفول ومنتجات الألبان»، حيث سيتم تخفيض أسعارها بقيم مالية سيشعر بها المواطن، فمن المقرر أن يتم ضخم كميات كبيرة من السلع لزيادة المعروضه في السوق.

أوضح الدكتور علاء عز أنه تم الإفراج الجمركي عن الخامات في الموانئ لتحقيق الوفرة في السلع، وأنه سيتم التحرك نحو سلع أخرى لخفض أسعارها، وستكون هناك رقابة من الغرف التجارية إلى جانب الرقابة الرسمية من الدولة، لضمان البيع بالأسعار المعلنة من المحال التجارية.