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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

هياتم كسرت رجلها| ماجدة الخطيب.. خالها فنان شهير واتسجنت في قضية فتك.. بروفايل

صدى البلد

تمكنت الفنانة ماجدة الخطيب من ترك بصمتها في السينما والدراما والأعمال الإذاعية، فعلى الرغم من رحيلها إلا أنها مازالت تحتل مكانتها لدى جمهور السينما المصرية، وحصلت على لقب «الهرم الذهبي»، ففي ذكرى ميلادها ما قصتها… 

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ماجدة الخطيب والهرم الذهبي

بدأت الفنانة ماجدة الخطيب مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها في أدوار فنية صغيرة منها «حب ودلع» عام 1960م، والذي تمكنت من خلاله من جذب انتباه الملايين من الجمهور، إذ لعبت دورها ببراعة وإتقان كبير، ثم توالت أعمالها الفنية لتحصل على أدوار بطولة مطلقة في السينما المصرية منها « البيت الملعون» أمام الفنان الراحل كمال الشناوي.

توالت نجاحات الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب لتتعدى أعمالها الفنية إلى 130 عمل فني، وحصلت جوائز عديدة خلال مسيرتها منها جائزة التمثيل « الهرم الذهبي» عام 1966م، وهي الجائزة التي حصدتها عن دورها في فيلم «دلال المصرية» والذي لعبت فيه دور البطولة المطلقة لأول مرة في مسيرتها.

المسيرة الفنية لـ ماجدة الخطيب 

كانت للفنانة الراحلة ماجدة الخطيب مسيرة فنية طويلة وحافلة بالنجاحات لتتخطى أعمالها الفنية في السينما والتليفزيون 180 عمل فني، إلا أن مسيرتها لم تقتصر فقط على السينما والتليفزيون، وامتدت إلى ميكرفون الإذاعة المصرية، وشاركت في أربعة أعمال إذاعية في الستينيات والسبعينيات هي مسلسلات: «وابتسمت  الدموع، أرجوك لا تفهمني بسرعة، كفر نعمت، سور الأذبكية».

سجن ماجدة الخطيب 

كانت حياة الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب حافلة بالأحداث حتى أنها دخلت السجن عام 1982م، لمدة ثمانية أشهر في سجن  الاحتياط على ذمة محاكمتها بتهمة قتل شخص عن طريق الخطأ أثناء قيادتها سيارتها، وحكمت عليها المحكمة بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 5 آلاف جنيه.

تم إلقاء القبض على ماجدة الخطيب للمرة الثانية بتهمة تعاطي المخدرات وحكمت المحكمة عليها بالسجن لمدة خمس سنوات عام 1985م.

هياتم سبب كسر رجل ماجدة الخطيب

أثناء عرض مسرحية « يا انا يا أنت» والتي انتجتها هياتم، حدث شجار بينها وبين ماجدة الخطيب التي كانت تقدم دور البطولة المسرحية، وبدا الشجار العنيف عتلى خشبة المسرح حتى ظن الجمهور أن ذلك ضمن سياق العمل، ووصل الأمر إلى إصابة ماجدة بكسر في الساق وبعض الكدمات، ما دفع الشهور إلى استعادة ثمن التذكرة والتوجه إلى قسم الأزبكية وتحرير محضر ضد هياتم… 

أوضحت الفنانة هياتم في إحدى اللقاءات السابقة سبب خلافها مع الفنانة ماجدة الخطيب قائلة: 

« كان شئ سخيف ويخجل، أنا حزينة على الأخلاقيات، وليس على الخسارة المادية، انحدرنا لدرجة سيئة جدًا، وإذا كان هناك طرف من الأطراف لا يملك لا يستطيع التحكم على تصرفه مش في حالته الطبيعية.. علاقتي بالفنانة ماجدة جميلة واحبها، وكانت مقدرة جدًا الظروف التي مررت بها، مثلي ثل أي زملاء في أي مجال، ولا يوجد وجه مقارنة بيننا، والخلاف كان سببه إن هناك أشخاص كثيرة دخلت بيننا ويحملوا النفوس، لهم مصالح شخصية، حتى وصل الخلاف لقسم الشرطة وتعدت عليا بالضرب والمسألة مثبتة بالورق، وحتى هذه اللحظة كنت مذهولة، فقد دخلت غرفتي في المسرح وتعدت على بالضرب، وكان هناك ضابط قام بعمل إثبات حالة، والغرفة كانت مليئة بعدد من الأشخاص».

خال ماجدة الخطيب فنان مشهور

يعتبر الفنان زكي رستم الذي يعد واحد من أشهر وأهم نجوم الزمن الجميل، هو خال الفنانة ماجدة الخطيب.

الهرم الذهبي البيت الملعون حب ودلع دلال المصرية سور الأذبكية

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