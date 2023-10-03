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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

أهلا بالتوقيت الشتوي| المواعيد الجديدة لغلق المحلات.. القرار إجباري والتنفيذ بالثانية

صدى البلد

مع انتهاء فصل الصيف رسميًا، انتهى العمل بالتوقيت الصيفي للمحال التجاري، وبدء تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا منذ الجمعة الماضي 29 سبتمبر 2023، ما يطرح تساؤلات بين المواطنين عن المواعيد الجديدة، وهل القرار إجباري أم لا؟ 

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المواعيد الشتوية لغلق المحلات 

كانت وزارة التنمية المحلية أعلنت عن بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث قرر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن يتم فتح المحلات والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات من الساعة السابعة صباحًا، وغلقها في تمام العاشرة مساءً، وذلك بشكل يومي منذ بدء تطبيق القرار.

وأوضح وزير التنمية المحلية في قراره أنه سيتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، ليتم غلق المولات والمحال التجارية في تمام الساعة الحادية عشرة.

أما عن مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات، فمن المقرر أن يتم فتحها يوميًا في تمام الساعة الخامسة وتغلق في الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والعطلات الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

 عقوبة المخالفين لمواعيد التوقيت الشتوي للمحلات 

وفقا لقرار وزارة التنمية المحلية، فإن عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية، تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما، وفي حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص،  وفى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

حالات استثنائية للتوقيت الشتوي

يتم استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن من مواعيد التوقيت الشتوي، كما تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

كما سيتم مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ويجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

المواعيد الشتوية لغلق المحلات المواعيد الشتوية التوقيت الشتوي فيسبوك وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنه عقوبة المخالفين لمواعيد التوقيت الشتوي للمحلات

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