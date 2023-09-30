السكر والأرز والطماطم والبصل في النازل.. سعر الكيلو بالأسواق.. والأزمة تنتهي هذا الموعد

بصورة مفاجئة ارتفعت أسعار السلع الأساسية في الأيام الماضية، حتى أثار الامر حالة من الجدل الواسع بين المواطنين، متسائلين عن السبب وراء هذا الارتفاع المفاجئ، وموعد انتهاء تلك الأزمة وانخفاض الأسعار مرة أخرى..

موعد انتهاء أزمة ارتفاع الأسعار

بعد ما شهدت أسعار الخضروات والسلع الأساسية في الآونة الأخيرة تدخلت الحكومة واتخذت قرارات عاجلة للسيطة على الارتفاعات وضبط الأسواق منها..

بعد ما شهد سعر البصل ارتفاعات متتالية خلال الأسابيع الماضية، حتى وصل سعره في سوق الجمله ما بين 18 و 21 جنيه، ويصل للمستهلك بأسعار ما بين 25 و 30 جنيه، وافقت الحكومة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام.

تواصل الحكومة من خلال وزارات الزراعة والتموين والتجارة اتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على الأسواق، حيث تعمل على توفير السلع من الطماطم والبصل في الأسواق بكميات كبيرة، ومن المتوقع ان تنتهي ازمة ارتفاع سعر الطماطم خلال مع بدء حصاد العروة الجديدة.

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءات باستيراد 200 ألف طن سكر خام، في ضوء توجيهات القياجة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن 6 أشهر، وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها.

اسعار الخضروات في الأسواق اليوم

انخفضت أسعار البصل في الأسواق بنحو 5 جنيهات، ليتراوح سعر كيلو البصل بين 17 و 19 جنيه في سوق العبور، مقارنة بـ 23 و 25 جنيه للكيلو.

شهدت أسعار الطماطم تراجع في أسواق الجملة بعد اعتدال الطقس ليتراوح سعر كيلو الطماطم بين 5.5 و 10 جنيهات.

يتراوح سعر البطاطس ما بين 8.5 و 11.5 جنيه

سعر الكوسة يتراوح ما بين 5 إلى 9 جنيهات

أسعار السكر والأرز

سبب ارتفاع سعر السكر بشكل كبير في الأسواق استياء المواطنين، خاصة وأنه سلعة أساسية لا يخلو أي بيت مصري منها، إل أن وزارة التموين أتاحته أمام المواطنين بسعر 12.60 جنيه للكيلو ضمن منظومة السلع التموينية مقابل 30 جنيه في الأسواق.

ارتفعت أسعار الأرز في الآونة الأخيرة في الأسواق مجددًا بعدما كان تراجع إلى 18 جنيه للكيلو للمستهلك، حيث شهدت أسعار الأرز ارتفاعات غير مبررة، لتسجل 15000 جنيه للطن لأرز الشعير العريض بينما سعر سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بين 13800 - 14200 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الأرز اليوم بين 23 - 25 جنيه، حسب المنطقة للأرز السائب، والمعبأ يصل إلى 29 جنيه.