فرح تحول إلى مأتم.. القصة الكاملة لكارثة حريق حفل زفاف بالعراق

أثار مشهد حريق بإحدى قاعات الأفراح الكبيرة في دولة العراق، حالة من الحزن الشديد فكانت فاجعة أصابت القلوب بعدما تحولت لحظات الفرح إلى صراخ ومشاهد تساقط ضحايا من المتواجدين في القاعة، ليتحول الفرح إلى مأتم في ثوانٍ معدودة، فماذا حدث داخل القاعة؟..

تفاصيل تحول فرع العراق إلى مأتم

كان عروسان يؤديان رقصتهما، في حفل زفافهما في مدينة الحمادنية في محافظة نينوي شمال العراق، فوجئ الحضور بإندلاع حريق في سقف القاعة، لتتحول لحظات السعادة التي كانت ترسم شفاه الحضور إلى زعر وخوف من الإحتراق، ليتحول بذلك الزفاف إلى فاجعة بسبب الحريق.

سبب اندلاع حريق قاعة زفاف العراق

عندما بدأت رقصة العروسان في حفل الزفاف، تحمس بعض الحضور وقاموا بإطلاق حلقة من الألعاب النارية التي تُطلق الشرر في الهواء وسط حالة من السرور، الأمر الذي تسبب في اشتعال النيران في ألواح السقف، وبدوره تدافع ما يقرب من 250 ضيف من حضور حفل الزفاف مذعورين إلى مخرج القاعة وسط انهيار الزخارف المشتعلة وقطع السقف عليهم.

ظل الجميع يعتقدون أن سبب الحريق كان الألعاب النارية التي أطلقها بعض الحضور في حفل الزفاف، إلى أن أوضح صديق العريس مرتضى أسعد الشبكي، أن الألعاب النارية ليست السبب الوحيد لإندلاع الحريق، فهي لم تطل سوى جزء من سقف القاعة، والسبب الأهم هو أن أجهزة التبريد في القاعة كانت تحترق دون أن يشعر أحد بها، واستمرت أكثر من نصف ساعة وهي تحترق ما أدى في النهاية لإندلاع الحريق، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف صديق العريس أن أحد الأشخاص قام بإبلاغ صاحب القاعة عن وجود عطل في أجهزة التبريد، وانها لا تعمل، لافتًا إلى أن عدد الحضور في حفل الزفاف كان 1100 شخص، وأن جميع قاعات الزفاف في الحمدانية تسع لمثل هذا العدد، وبسبب هذا الحريق تم دفن عائلات كاملة، ومازال البحث مستمر عن بقايا الجثث، إلى جانب فقدان العروس 9 أشخاص من عائلتها وفقد العريس 3 أفراد من عائلته.

ضحايا حريق حفل زفاف العراق

راح ضحية اندلاع حريق إحدى قاعات الزفاف في العراق، والتي كانت تضم داخلها 1100 شخص، ما يقرب من 100 شخص على الأقل، و إصابة أكثر من 150 أخرين، وبمجرد أن انتهت الكارثة أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على 14 متهمًا من بينهم 10 عمال وصاحب القاعة و 3 متورطين بإشعال الألعاب النارية في تلك الكارثة المؤلمة، وقالت الوزارة في بيان لها:

إن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أكد خلال ترأسه اجتماعًا في محافظة نينوي مع اللجنة التحقيقية التي شكلت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة لمعرفة ملابسات حادث قضاء الحمدانية، أن نتائج التحقيق في الحريق المروع في قاعة أعراس بقضاء الحمدانية بمحافظة نينوي شمالي البلاد ستعلن خلال 72 ساعة، وأن التحقيقات الجارية تؤكد عدم وجود شروط الأمان والسلامة في هذه القاعة التي كان بداخلها نحو 900 شخص خلال الحادث.