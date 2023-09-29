تناولها منهج السادس الابتدائي| تعرف على مسيرة الفنانة سميحة أيوب

احتل اسم الفنانة القديرة سميحة أيون التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما انتشرت اخبار عن تدريس مسيرتها الفنية، ضمن الشخصيات المؤثرة في منهج الصف السادس الإبتدائي، حيث تداول مستخدموا السوشيال ميديا صورة من أحد المناهج الدراسية يتحدث عنها.

تدريس مسيرة الفنانة سميحة أيوب

تعتبر الفنانة سميحة أيوب واحدة من رائدات المسرح المصري، وحصلت على لقب سيدة المسرح العربي، لما قدمته من أعمال متميزة خلال مسيرتها الفنية، والتي مازات مستمرة إلى الآن، الأمر الذي شجع وزارة التربية والتعليم لتدريس مسيرتها ضمن منهج الصف السادس الإبتدائي في كتاب المهارات والأنشطة ضمن نشاط المسرح.

استعرض منهج الصف السادس الابتدائي في كتاب المهارات والأنشطة، مسيرة الفنانة القديرة سميحة أيوب، حيث جاء خلال المنهج:

درست سميحة أيوب التمثيل في المعهد العالي للسينما وتخرجت في عام 1952م

اختارت مهنة التمثيل للعمل بها

تولت مهام إدارة المسرح المصري الحديث والمسرح القومي المصري بجانب مهنة التمثيل

شاركت في أول أعمالها بمسلسل إذاعي وهي في سن الخامسة عشرة، وتمكنت بموهبتها الاستثنائية من بث الروح في الشخصيات باستخدام صوتها فقط، وهو ما جذب اهتمام المخرجين المصريين

لمع نجمها في مختلف الشخصيات المركبة التي أدتها ( الشريرة والطيبة والضعيفة والقوية)

تعليق طارق الشناوي على تدريس مسيرة سميرة أيوب

بعد ما تم تداول أخبار عن تدريس مسيرة الفنانة سميحة أيوب ضمن الشخصيات المؤثرة في منهج الصف السادس الإبتدائي، علق الناقد الفني طارق الشناوي على الأمر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً:

«عظيم جدًا أن يتضمن منهج السنة السادسة الابتدائية اسم الفنانة القديرة سميحة ايوب، ولكن الغريب والمفجع والمؤلم أن من كتب اسم سميحة أيوب ارتكب خطأ بينما أشار إلى أنها خريجة معهد السينما عام 1952م.. رغم أنها خريجة معهد المسرح ولقبها هو سيدة المسرح العربي ومعهد السينما أساسا تم افتتاحه بعد أربع سنوات من هذا التاريخ، إنه مع الأسف يؤكد العشوائية حتى في وضع مناهج الطلبة.. أكرر تأييدي المطلق لوضع اسم العظيمة سميحة أيوب في المنهج مع شجبي المطلق لتلك الحالة من الاستسهال والسبهللة في تدوين معلومات خاطئة للطلبة تضرب عرض الحائط بما ينبغي أن يكون عليه المنهج..

وتابع: «لماذا لم يفكر الأستاذ واضع المنهج أن يكلف خاطره ويتصل بمدام سميحة أيوب منحها الله العمر والصحة والعافية ليتأكد من المعلومات قبل نشرها.. مع الأسف هذا دليل قاطع على افتقار واشع المنهج للأسس والمنهجية حتى العادية والمباشرة في كتابة معلومة سهل جدًا التأكد من صدقها أو زيفها قاتل الله العشوائية والرعونة التي أفقدتنا الكثير».