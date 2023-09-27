بالخلخال.. نجل راغب علامة يثير الجدل في أحدث ظهور له| تفاصيل

أثار خالد علامة، نجل الفنان اللبناني راغب علامة حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما تم تداول صور له من أحدث جلسة تصوير له، حيث ظهر خلال الجلسة وهو يرتدي قميص اسود شفاف وخلخال…

جلسة تصوير لـ خالد علامة بالخلخال

نشر خالد علامة، نجل الفنان اللبناني راغب علامة، صور له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من أحدث جلسة تصوير له، والتي ظهر خلالها وهو مرتدي قميص أسود شفاف وخلخال.

بمجرد أن نشر خالد علامة تلك الصور عبر موقع السوشيال ميديا انستجرام، انهالت عليه التعليقات التي اختلفت بين داعميه له، ومنتقديه على ملابسه، حيث جاء بعضها:

شكلك مش عادي، ليه بتقلد الغرب

قمر

يعني هل هذا لبس رجال

راغب علامة التاني

خالد علامة عبر انستجرام

ليست هذه هي المرة الأولى التي يثير بها خالد علامة الجدل بصوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سبق ونشر الابن البكر للفنان راغب علامة صورًا له وظهر بشعر منكوش، وهو يقوم بالدعاية لماركة عطور.

لاقت الصور استحسان البعض، إلا أن الأغلبية انقسموا إلى قسمين أحدهما معجب بها، والأخر انتقده.

ما لا تعرفه عن خالد علامة

خالد علامة هو النجل الأكبر للفنان اللبناني راغب علامة من زوجته جيهان العلي، ولديه أخ أصغر هو لؤي، ويتمتع الشقيقان بشعبية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتمتع خالد بكاريزما عالية محببه لدى الجميع.