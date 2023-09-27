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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد الزيادة الكبيرة فيه| موعد انخفاض أسعار السكر رسميًا

صدى البلد

ارتفع سعر السكر في الأيام القليلة الماضية بشكل كبيرة دون سابق إنذار، حيث وصل سعر الكيلو منه إلى 35 جنيهًا في الأسواق والمحال التجارية، الأمر الذي أثار استياء الكثير من المواطنين، خاصة وأن هذا الارتفاع تزامن مع موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي يهوى الجميع تناول حلوى المولد خلاله.

وتساءل الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث عن موعد انخفاض سعر السكر مرة أخرى بعد ما تخطى سعره 35 جنيه للكيلو، وهو الأمر الذي أوضحته وزارة التموين.. 

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 موعد انخفاض أسعار السكر رسميًا

اهتمت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن موعد انخفاض سعر السكر مرة أخرى، حيث أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن سعر السكر سينخفض خلال الفترة المقبل، في مدة شهر تقريبًا.

سعر السكر في البطاقات التموينية

تطرح وزارة التموين السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو، وفقًا لما أوضحه الدكتور إبراهيم عشماوي في مداخلة تليفزيونية، مؤكدًا على أن الدولة المصرية لديها مخزون آمن من السكر حتى شهر إبريل المقبل.

سعر كيلو السكر في الأسواق 

مع تزايد الطلب على السكر في الأسواق أصبح سعره يتراوح ما بين 28 و 35 جنيهًا في الأسواق، فيما يبلغ ثمن الكيلو منه في معارض أهلاً مدارس 20 جنية.

سبب ارتفاع سعر السكر المفاجئ

يرجع ارتفاع سعر السكر المفاجئ في مصر، وفقًا لما أوضحه مساعد أول وزير التموين، إلى زيادة الطلب عليها بالتزامن مع موسم الاحتفال بالمولج النبوي الشريف، وكثافة استهلاك السكر لعمل حلوى المولد، منوهًا عن أن مصر تستورد سنويًا من 300 إلى 400 ألف طن من السكر لتغطية الاستهلاك المحلي.

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