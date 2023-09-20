السكر والأرز واللحوم والدجاج بأسعار مخفضة بهذه المنافذ| العناوين بكل المحافظات

مع ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، واستغلال بعض التجار لتلك الأزمة ورفع سعر السلع بصورة مبالغ فيها، عملت الحكومة المصرية على توفير السلع الضرورية للمواطنين المصريين في منافذ مخصصة بأسعار منخفضة عن الأسواق، فما هي تلك المنافذ؟…

السكر والأرز واللحوم والدجاج بأسعار مخفضة بهذه المنافذ

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح كميات ضخمة من سلع السكر والأرز واللحوم والدجاج بأسعار مخفضة في منافذ أهلاً مدارس والسيارات المتنقلة في المحافظات المختلفة، بالفروع التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية، وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

وكانت وزارة التموين قد أعلنت في بيان صحفي لها، عن طرح ..

كميات ضخمة من السكر الحر بمعارض أهلاً مدارس السيارات المتنقلة بسعر 20 جنيهًا للكيلو الواحد.

طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر 20 جنيهًا للكيلو الواحد

طرح الأرز المحلي عريض الحبة بسعر 22 جنيهًا

الزيت عبوة 800 مللي بسعر 40 جنيهًا للزجاجة

ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيهًا للكيلو

1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيه للكيلو

أماكن معارض أهلاً مدارس

أطلقت وزارة التموين، ما يقرب من 15 معرض أهلاً مدارس في القاهرة الكبرى لمدة لا تقل عن شهر، وبحد أدنى 3 معارض أهلاً مدارس في كل محافظة، وفي بعض المحافظات قد تصل إلى 5 معارض، بالإضافة إلى وجود السيارات المتنقلة والشوادر، كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأجنحة للسلع الغذائية بكل معرض وبتخفيضات تصل إلى 25%.

تشارك بعض السلاسل التجارية بركن أهلاً مدارس لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية.