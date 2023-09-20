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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

السكر والأرز واللحوم والدجاج بأسعار مخفضة بهذه المنافذ| العناوين بكل المحافظات

صدى البلد

مع ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، واستغلال بعض التجار لتلك الأزمة ورفع سعر السلع بصورة مبالغ فيها، عملت الحكومة المصرية على توفير السلع الضرورية للمواطنين المصريين في منافذ مخصصة بأسعار منخفضة عن الأسواق، فما هي تلك المنافذ؟… 

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السكر والأرز واللحوم والدجاج بأسعار مخفضة بهذه المنافذ

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح كميات ضخمة من سلع السكر والأرز واللحوم والدجاج بأسعار مخفضة في منافذ أهلاً مدارس والسيارات المتنقلة في المحافظات المختلفة، بالفروع التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية، وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

وكانت وزارة التموين قد أعلنت في بيان صحفي لها، عن طرح ..

  • كميات ضخمة من السكر الحر بمعارض أهلاً مدارس السيارات المتنقلة بسعر 20 جنيهًا للكيلو الواحد.
  •  طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر 20 جنيهًا للكيلو الواحد 
  • طرح الأرز المحلي عريض الحبة بسعر 22 جنيهًا 
  • الزيت عبوة 800 مللي بسعر 40 جنيهًا للزجاجة
  • ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيهًا للكيلو 
  • 1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيه للكيلو

أماكن معارض أهلاً مدارس 

أطلقت وزارة التموين، ما يقرب من 15 معرض أهلاً مدارس في القاهرة الكبرى لمدة لا تقل عن شهر، وبحد أدنى 3 معارض أهلاً مدارس في كل محافظة، وفي بعض المحافظات قد تصل إلى 5 معارض، بالإضافة إلى وجود السيارات المتنقلة والشوادر، كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأجنحة للسلع الغذائية بكل معرض وبتخفيضات تصل إلى 25%.

تشارك بعض السلاسل التجارية بركن أهلاً مدارس لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية.

  • يتواجد معرض أهلاً مدارس في محافظة القليوبية في مدينة شبرا الخيمة في ميدان المؤسسة
  • اعتمدت محافظة الجيزة 5 أماكن لإقامة معرض أهلاً مدارس ( فيصل، البدرشين، إمبابة، العمرانية، حدائق أكتوبر)
  • في البحر الأحمر يتم تنظيم 6 معارض تم افتتاح ثلاثة منها في مناطق ( رأس غارب، القصير، الغردقة)
  • في كفر الشيخ تم افتتاح معرض اهلاً مدارس بجوار مديري التربية والتعليم
  • في محافظة أسيوط تم تنظيم 12 معرض في ثلاث مقرات وذلك بمناطق ( الأزهر، ميزان المجذوب، ميدان المنفذ، وسط المدينة) و 10 معارض آخرين بواقع معرض بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة.
  • يُقام معرض أهلاً مدارس في المنيا على كورنيش النيل بجوار معهد الأورام
  • يُقام معرض أهلاً مدارس في محافظة الغربية في حي ثاني طنطا.
  • يُقام معرض أهلاً مدارس في محافظة قنا في منطقة أرض معارض بنزيوان القديمة
  • في الدقهلية يتم إقامة المعرض في المنصورة بحديقة الأسرة أمام ديوان حي شرق.
  • إقامة معرض أهلاً مدارس في منطقة أرض المعارض بمدينة نصر في صالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويستمر لمدة أسبوعين.
وزارة التموين أهلا مدارس أماكن معارض أهلا مدارس السكر التموين

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