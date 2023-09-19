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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

علبة حلاوة المولد بـ 100 جنيه فقط وبها كل الأنواع| احصل عليها من هذه المنافذ

صدى البلد

مع اقتراب موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بدأ الجميع يتهافتون على منافذ بيع حلوى حلاوة المولد، التي ينتظر الجميع هذه المناسبة لشرائها، فهي محببة لدى الجميع. 

وفي الفترة القليلة الماضية قامت شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بطرح علب حلوى المولد في الأسواق بأسعار مخفضة، وفي السطور التالية نعرض لكم التفاصيل.. 

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حلاوة المولد بـ 100 جنيه للكيلو في هذه المنافذ

طرحت شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية حلوى المولد النبوي، في ضوء دعم المواطنين لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث أوضح عادل رشدي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، في تصريحات تليفزيونية تفاصيل هذا الطرح قائلاً: «على الرغم من أن شركة النيل متخصصة في السلع الغذائية والاستراتيجية، لكن دعمًا للمواطنين في ضوء الظروف الاقتصادية، جرى توفير حلوى المولد النبويبنسبة خصم 25%، ليصل سعر الكيلو الواحد 100 جنيه فقط في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلاً مدارس».

وأضاف رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أن علبة حلوى المولد تجمل 39 قطعة في كافة المجمعات ومعارض أهلاً مدارس، وتكفي لأسرة متوسطة العدد، بسعر 100 جنيه للكيلوجرام، إلى جانب توفير خصومات على السلع مثل السكر الذي يبلغ سعر الكيلو منه 20 جنيهًا فقط، والأرز يتراوح سعره ما بين 20 و 22 جنيهًا، وتراوح سعر اللحوم البرازيلية قطع والمفرومة 160 جنيه، ولتر الزيب الخليط يصل سعره إلى 40 جنيه.

أسعار حلوى المولد في الأسواق 

يبلغ متوسط سعر علبة حلوى المولد وزن 2 كيلو 132 جنيه ، وسعر كيلو السمسمية يتراوح من 100 إلى 110 جنيه، وكيلو الملبن السادة من 40 إلى 45 جنيه، والملبن الحبل عين الجمل يتراوح ما بين 180 و 190 جنيه، وكيلو الفولية من 100 إلى 110، والحمصية من 100 إلى 115 جنيه.

 كيف أتأكد من جودة حلوى المولد عند الشراء؟

قبل شراء حلوى المولد من الأسواق لابد من التأكد من صلاحيتها وذلك من خلال:

  • شم رائحتها، فيجب أن تكون ذات رائحة مميزة لتتأكد من أن جودتها مازال جيدة
  • تغيير الألوان بحلوى المولد، فتغير لونها أحد أبرز العلامات التي تدل على انتهاء صلاحتيها خاصة في حالة تواجد اللون الأخضر بها
  • تواجد تجمعات من النمل على الحلوى يدل على فسادها
  • ضرورة النظر على تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على غلاف حلاوة المولد النبوي.
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