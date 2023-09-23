هيشتغل قريب .. موعد وتفاصيل افتتاح مونوريل العاصمة أمام المواطنين

حرصت الدولة المصرية، متمثلة في وزارة النقل، على توفير وسائل نقل سريعة ومريحة وصديقة للبيئة، وإتاحتها أمام جمهور الركاب، ومن أبرز تلك المشروعات المونوريل، الذي يُعد أحد أضخم مشروعات النقل، وبعد طول انتظار من جمهور الركاب، أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن موعد تشغيل مونوريل العاصمة أمام المواطنين، فما تفاصيل والمحطات التي سيتم تشغيلها…

موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن موعد تشغيل مونوريل العاصمة أمام جمهور الركاب، حيث أوضح في تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم تشغيل مونوريل العاصمة للمواطنين في مارس وأبريل من العام القادم 2024.

أشار الفريق كامل الوزير في مداخلة تليفونية، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، بفضائية صدى البلد، إلى أنه سيتم تجربة مونوريل العاصمة من محطة العدالة بالعاصمة حتى مسجد الفتاح العليم، ثم محور المشير، حيث سيسير في شوارع عمودية، وسيتم تشغيله من خلال مركز التحكم والسيطرة بالعاصمة الإدارية.

معلومات عن المونوريل..

يتم تنفيذ مشروع المونوريل في مصر لأول مرة، حيث يُمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، والتي تتسم بكونها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، إلى جانب كونها موفرة لاستهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي.

يشتمل مشروع مونوريل شرق النيل على 22 محطة، ويمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، ويبلغ طوله 56.5 كيلومتر، ويتكامل مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد.

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، معدلات تنفيذ مشروع المونوريل من الأعمال المدنية والكهورميكانيكية، وجاءت أبرز التطورات..

مركز السيطرة والتحكم والذي يقع على مساحة 85 فدان، ويشتمل على 13 مبنى أهمها مبنى الإدارة والتحكم

يعمل مبنى الإدارة والتحكم على مراقبة جميع الأنظمة على طول المسار، والتحكم في مسير القطارات والتحكم في تغذية المسار بالكهرباء اللازمة للتشغيل كذلك القيام بأعمال الصيانة الدورية خلال فترة توقف القطارات.

مبنى العمرة الجسيمة والمتوسطة والذي يتم فيه أعمال الصيانة الدورية والعمرات الجمسية للقطارات

محطة الطاقة الكهربائية والتي تقوم بتغذية جميع الأنظمة بالمحطات بالكهرباء اللازمة للتشغيل

ساحة تخزين القطارات والتي تتكون من 5 مسارات بطول 750م على مساحة 19.208 م2 ذات سعة تخزينية تسع لعدد 44 قطار.

يجري حاليًا نقل باقي قطارات المونوريل التي تم توريدها حديثًا ليبلغ إجمالي القطارات الموردة 40 قطار بإجمالي عدد 160 عربة، ويتكون كل قطار من 4 عربات، ويجري حاليًا التجهيز لإجراء الاختبارات عليهم بمركز السيطرة والتحكم.

جار حاليًا تنفيذ المحطات وتركيب كمرات المسار وممشى الطوارئ المعدني المستخدم في حالة الطوارئ، إلى جانب تقدم جميع الأعمال منها أعمال التشطيبات الداخلية والتكسيات الخارجية بعد الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني والمعدني لها.

عدد محطات مونوريل العاصمة الجديدة

يتكون من 22 محطة هم: