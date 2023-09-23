لغز حيّر الجميع| كيف فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر وهي أم لطفلين

فاجئت سلمى الجابري، متابعيها بتتويجها بلقب ملكة جمال مصر للعام الحالي 2023، بعد ما أعلنت الأمر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث خرجت في مقطع فيديو مدته لا تتجاوز ثوانٍ معدودة، لتزف الخبر على أكثر من مليون متابع.

أثار تتويج سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر لعام 2023، إعجاب جميع متابعيها الذين تسائلوا عن كيفية تحقيقها هذا الإنجاز، رغم كونها أم لطفلين، فكيف فازت سلمى بهذا اللقب؟..

سلمى الجابري ملكة جمال مصر رغم كونها زوجة وأم لطفلين؟

حصلت سلمى الجابري على لقب ملكة جمال مصر لعام 2023، على الرغم من كونها زوجة وأم لطفيلن، الأمر الذي أثار الكثير من التسائلات، إذ يجهل البعض أن مسابقة ملكة جمال مصر تتضمن ألقاب عديدة تشمل جميع الحالات الاجتماعية للنساء، حيث أن العازبات يكون لهن الحق في الفوز بلقب ملكة جمال مصر للعالم، أما المتزوجات لديهن فرصة للحصول على لقب ملكة جمال مصر العالم للسيدات، وكذلك المطلقات يحصلن على لقب MS .

تمكنت سلمى الجابري من الحصول على لقب ملكة جمال مصر للعالم للسيدات، لأنها امرأة متزوجة وأم.

من سلمى الجابري؟

سلمى الجابري إحدى ناشطات الجمال والموضة عبر السوشيال ميديا حيث يتابعها أكثر من مليون شخص، وتتميز بإطلالاتها الأنيقة من خلال ظهورها عبر حساباتها، وتعمل في مجال الإعلانات خاصة إعلانات التجميل، حيث تثق بها الآلاف من الفتيات ممن يتابعنها ويثنين على جمالها.

تبلغ سلمى الجابري من العمر 24 عام، تخرجت في جامعة الأهرام الكندية، كلية الإعلام قبل أن تبدأ مرحلة جديدة في حياتها الأسرية بالزواج من لاعب منتخب مصر وتنجب طفلين، هما ( ايميلي، و زين)

زواج سلمى الجابري من لاعب منتخب مصر

وتكتسب سلمى الجابري جماهيرية كبيرة لدى جمهور كرة القدم الذي يعرفها من خلال زوجها اللاعب أحمد رمضان بيكهام لاعب نادي سيراميكا كليوباترا وظهير منتخب مصر.

ويُثني دائمًا متابعو سلمى الجابري على ظهورها مع زوجها في مختلف المناسبات، حيث جمعتهما من قبل قصة حب منذ عام 2017 توجّت بهذا الزواج السعيد.