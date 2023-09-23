قمر في الحجاب| كيف تغير شكل أشكيناز بنت الحاج متولي بعد 18 سنة؟

يعتبر مسلسل عائلة الحاج متولي، للفنان الراحل نور الشريف، أحد أبرز المسلسلات الدارامية التي تتمتع بشعبية كبيرة لدى جمهور الدراما المصرية، فعلى الرغم من مرور أكثر من 18 عام على عرضه، إلا أنه مازال أحد أفضل المسلسلات المحببة لدى قلوب الكثيرين.

عاش متابعي مسلسل عائلة الحاج متولي، أحداث المسلسل، وتعلقوا بشخصياته، والتي كان أحدها شخصية أشكيناز، أبنة الحاج متولي من زوجته الثالثة التي أدت دورها شيرين عبدالدايم، والتي لاحظ الجمهور اختفائها عن الشاشات بعد ذلك، لتظهر من جديد أحدث صورها عبر السوشيال ميديا مُبهره الجميع بجمالها…

كيف تغير شكل أشكيناز بنت الحاج متولي بعد 18 سنة ؟

تداولت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أحدث صورة لأبنة الحاج متولي الصغيرة شاكيناز، والتي أدت دورها شيرين عبدالدايم، والتي كانت قد أختفت عن الساحة الفنية منذ أكثر من 18 عام.

كانت أشكيناز فتاة شابة في مقتبل العمر، بملامح رقيقة وبسيطة، وكانت الابنة المدللة لدى والدها، وعلى الرغم من ظهورها القليل ضمن أحداث المسلسل إلا أنها تركت بصمتها في أذهان الجمهور واختفت، ليتداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صورها وهي ترتدي الحجاب.

ظهور اشكيناز بالحجاب على السوشيال ميديا

ظهرت شيرين عبدالدايم في أحدث صور لها وهي ترتدي الحجاب البسيط، وتطل بملامح صافية وبسيطة وملابس محتشمة، لتنال إعجاب الكثير من مستخدمي السوشيال ميديا، إذ انهالت عليها التعليقات الإيجابية والمشيدة بها، فقال البعض: