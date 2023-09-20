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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

رد مفاجئ من فادي خفاجة بشأن الفيديو البذيء بتيك توك.. ما قصته؟

فادي خفاجة
فادي خفاجة

أثار الفنان فادي خفاجة، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما ظهر في مقطع فيديو عبر منصة الـ تيك توك، في حالة انهيار وشكوى، فما قصته وماذا قال؟… 

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قصة فيديو فادي خفاجة عبر تيك توك

ظهر الفنان فادي خفاجة، في بث مباشر عبر منصة الـ تيك توك، في مقطع فيديو يتلفظ خلاله بألفاظ نابية بينما كان في حالة انهيار شاكيًا من قلة فرص العمل المعروضة عليه، وهو الأمر الذي اضطره لدخول عالم التيك توك للحصول على هدايا وكسب أموال من خلال الفيديوهات القصيرة عبر تلك المنصة.

أثار مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الفنان الشاب فادي خفاجة، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسم مستخدمو السوشيال ميديا بين متعاطفين معه وبين غاضبين منه لانضمامه إلى عالم التيك توك، خاصة وأنه ظهر خلال مقطع الفيديو يتلفظ بألفاظ خارجة ويهاجم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، وقال خلال البث المباشر: 

« أنا تعبان وضيعت عمري كله في المعهد العالي للفنون المسرحية، أنا متخرج بتقدير جيد جدًا، ومن حقي أشتغل وأمثل، لو العبد لله مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة مين يشتغل، أنا واثق في نفسي جدًا..».

وعبر خلال مقطع الفيديو عن استيائه الشديد من عدم حصوله على أدوار فنية في الأفلام والمسلسلات، حيث لا يوجد عروض فنية يتم عرضها عليه في الوقت الحالي، موجهًا رسالة هجومية ضد المخرجين ومنتجي الوسط الفني، لافتًا إلى أنه اتجه لعمل جولات خاصة بكسب الأموال عبر تيك توك، بسبب عدم عرض الأعمال الفنية والدرامية عليه، وأنه لا يعمل ويجلس في المنزل.

رد فادي خفاجة على الفيديو البذيء له عبر تيك توك

اهتم الفنان فادي خفاجة بالرد على منتقديه لظهوره في بث مباشر عبر منصة تيك توك، حيث أكد في مداخلة تليفزيونية على أنه كان في لحظة ضعف خلال هذا الفيديو قائلاً: 

"أنا إنسان قبل ما أكون فنان، لو رجع بيا الوقت ممكن معملش ده تاني، انا بعتذر عن هذا الفيديو، أنا مش عارف أنا عملت كده إزاي، لحظة شيطان مع الضغوطات، من حالة يأس، من حالة سعي كبيرة موصلتش بيها لحاجة، طول الوقت الناس بتكلمني في الشارع إنت فين، إحنا بنحبك، غصب عني أنا لا حصلت فنان ولا إنسان طبيعي".

 

فادي خفاجة تيك توك فيديو مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا منصة تيك توك

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رد مفاجئ من فادي خفاجة بشأن الفيديو البذيء بتيك توك.. ما قصته؟

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