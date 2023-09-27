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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ظهرت بوجهها| القصة الكاملة للمنشدة المنتقبة.. وسبب خلعها النقاب بشكل مفاجئ

صدى البلد

احتلت فتاة منتقبة التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما تداول مستخدموا السوشيال ميديا مقطع فيديو كليب لها وهي تغني وبرفقتها شاب يُمسك آلة الدف الموسيقية ، مثيرين حالة من الجدل الواسع حولهما، فما قصتهما، وما سبب خلعها المفاجئ للنقاب؟… 

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 القصة الكاملة للمنشدة المنتقبة

ظهرت سيدة منتقبة في فيديو كليب مع شاب وهما يغنيان إنشاد ديني على نغمات المهرجانات الشعبية أمام الميكروفون، حيث أمسك الشاب آلة الدف الموسيقية وبات الإثنين ينشدان على نغمات المهرجانات.

 اعتاد المنشد مصطفى رضا صاحب الفيديو، مع زوجته آية العدوي على الإنشاد الديني في الحفلات والأفراح الدينية، منذ ما يقرب من عامين، إلا أن أحدث مقاطع الفيديو كليب التي قاموا بتصويرها هو الذي حقق شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبمجرد أن تم تداوله، تسبب في إثارة حالة واسعة من الجدل الواسع، متعرضين لهجوم شديد بسبب الإنشاد الديني على النغمات الشعبية، حيث علق البعض: 

  • المطربة المنتقبة اللامعة!
  • إنا لله وإنا إليه راجعون
  • الإلتزام الموضة ربنا يرحمنا
  • كدة الوضع بقى خطر

اعتبر صاحب الفيديو المنشد مصطفى رضا أن الهجوم الكبير الذي تعرض له مقطع الفيديو دليل على النجاح الكبير الذي لاقه الفيديو.

لماذا خلعت المنشدة المنتقبة النقاب فجأة؟

لم تكن آية العدوي في البداية منتقبة إلا أن زوجها المنشد مصطفى رضا هو الذي جعلها ترتدي النقاب حتى يمكن لها الغناء في أي مكان، خاصة وأنهما يقومون بالغناء في أماكن كثيرة.

بعد انتشار مقطع الفيديو كليب للسيدة المنتقبة، ظهرت بعد ذلك مع زوجها بوجهها دون النقاب، ما أثار جدلاً واسعًا بين الجميع، إلا أنها أوضحت أنها خلعت الحجاب حتى تكسب ثقة الناس، مضيفه أن الهجوم عليهم دليل نجاح الأغنية.

 

 

القصة الكاملة للمنشدة المنتقبة لماذا خلعت المنشدة المنتقبة النقاب مصطفى رضا آلة الدف الموسيقية السوشيال ميديا

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