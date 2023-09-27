الخميس ولا الجمعة.. موعد عطلة 6 أكتوبر رسميا

يعد يوم السادس من أكتوبر أحد الاحتفالات المميزة، ومع اقتراب موعدها يتساءل الموظفون في القطاعين الخاص والحكومي عن موعد إجازة 6 أكتوبر، خاصة أنها تتزامن مع يوم الجمعة عطلة نهاية الأسبوع…

موعد إجازة 6 أكتوبر رسميًا

تعتبر إجازة 6 أكتوبر هي الإجازة الوحيدة في شهر أكتوبر، وآخر الإجازات الرسمية للعام الجاري 2023، لذا تحظى باهتمام كبير، والتي تهل علينا هذا العام يوم الجمعة، وهو يوم عطلة أسبوعية رسمية.

مع تزامن يوم عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر) مع يوم الجمعة الذي يعتبر عطلة رسمية، تساءل الكثيرون عن إمكانية ترحيل الإجازة للاحتفال بها يوم الخميس، أم ستظل كما هي يوم الجمعة، وهو الامر الذي اهتمت الحكومة بتوضيح..

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، وذلك بدلاً من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر، بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

احتفالات انتصارات 6 أكتوبر

تحتفل الدولة المصرية العام الجاري باليوبيل الذهبي لمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، في مناسبة خاصة لجميع المصريين ومواطني العالم العربي، حيث كانت حرب أكتوبر هي المواجهة العسكرية الرابعة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية، والتي تمت بتنسيق بين مصر وسوريا، وتكللت الحرب النجاح للقوات المسلحة المصرية والهزيمة الساحقة للعدو الإسرائيلي.

كان قيام حرب أكتوبر في 6 أكتوبر بمثابة أحد عناصر المفاجأة التي شلت حركة العدو الإسرائيلي، حيث قامت الحرب بمساعدة الاتحاد السوفيتي للجيش المصري والسوري، وانتهت بإعادة السيادة المصرية على أراضيها.

الاجازات الرسمية في اكتوبر 2023

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر أكتوبر 2023، ولا يضم هذا الشهر سوى إجازة 6 أكتوبر فقط، والعطلات الأسبوعية المعتادة..