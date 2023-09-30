تفاصيل خط المونوريل الجديد من أكتوبر للشيخ زايد والجيزة.. مشوارك في دقايق

حرصت الدولة، متمثلة في وزارة النقل، على توفير وسائل نقل سريعة ومريحة وصديقة للبيئة، وإتاحتها أمام جمهور الركاب، ومن أبرز تلك المشروعات المونوريل، الذي يُعد أحد أضخم مشروعات النقل

استكمالاً لخطة الدولة في تهيئة شبكة مواصلات مريحة، آمنة، سريعة، وصديقة للبيئة، تعمل وزارة النقل على إنهاء مشروع مونوريل 6 أكتوبر، إلى جانب مونوريل العاصمة الإدارية، ما يسهل حركة المواطنين بين المدن المختلفة…

تفاصيل خط المونوريل الجديد

تعمل وزارة النقل على تنفيذ مشروع مونوريل 6 أكتوبر، من خلال الهيئة القومية للأنفاق بالتحالف مع شركات بومبارديه العالمية للنقل وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب، في مدة 42 شهرًا اعتبارًا من 1 يناير 2020، بقيمة إجمالية للمشروع 4.5 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يزيد المونوريل الجديد من الإتصالية بين المدن والمناطق العمرانية، ويسهل على المواطنين حركته بسرعة وآمان، إلى جانب كونه صديق للبيئة ويوفر استهلاك الوقود ويخفض معدلات التلوث البيئي.

يبلغ طول مونوريل 6 أكتوبر 42 كم، ويتكون من 12 محطة.

خط سير المونوريل الجديد ( مونوريل 6 أكتوبر )

يربط مونوريل 6 أكتوبر بين محافظة الجيزة ومدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، من خلال 12 محطة هم:

بولاق ( جامعة الدول)

الطريق الدائري

المريوطية

المنصورة

الطريق الصحراوي ( القاهرة / الإسكندرية)

هايبر وان

جهينة

هيئة المجتمعات العمرانية

الحصري

دار الفؤاد

المنطقة الصناعية

القطار السريع

مونوريل العاصمة الإدارية

يشتمل مشروع مونوريل شرق النيل على 22 محطة، ويمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، ويبلغ طوله 56.5 كيلومتر، ويتكامل مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد.

يتكون من 22 محطة هم:

محطة الاستاد بمدينة نصر

محطة هشام بركات

جامعة الأزهر

الحي السابع

المنطقة الحرة 1

المنطقة الحرة 2

مسجد المشير

شارع التسعين

المستشفى الجوي

فندق تويست

جامعة المستقبل

إعمار

ميدان النافورة

البروة

بيت الوطن

مسجد الفتاح العليم

الحي السكنية R2

الدائري الإقليمي

العاصمة الإدارية فندق الماسة

الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

حي السفارات

مدينة العدالة

يجري حاليًا نقل باقي قطارات المونوريل التي تم توريدها حديثًا ليبلغ إجمالي القطارات الموردة 40 قطار بإجمالي عدد 160 عربة، ويتكون كل قطار من 4 عربات، ويجري حاليًا التجهيز لإجراء الاختبارات عليهم بمركز السيطرة والتحكم.

وجار حاليًا تنفيذ المحطات وتركيب كمرات المسار وممشى الطوارئ المعدني المستخدم في حالة الطوارئ، إلى جانب تقدم جميع الأعمال منها أعمال التشطيبات الداخلية والتكسيات الخارجية بعد الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني والمعدني لها.