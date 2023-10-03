بعد تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات.. استعدوا لتغيير الساعة وضبط التوقيت

انتهى فصل الصيف رسميًا، وقبيل بداية فصل الشتاء، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المجال التجارية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين المواطنين حول موعد تغيير الساعة وما تفاصيل هذا القرار…

موعد تغيير الساعة للمواعيد الشتوية

بعد أن طبقت الدولة المصرية العمل بالتوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر إبريل الماضي، بعد انقطاع دام سنوات طويلة، وقام الجميع بتقديم ساعاتهم 60 دقيقة كاملة، بمجرد أن وافق مجلس النواب على العمل به في إحدى جلساته البرلمانية، من المقرر أن يستمر تطبيق هذا التوقيت حتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر الجاري.

توضيحًا للمعنى فإن التوقيت الشتوي سيعود بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي يوم 26 أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الساعة 23.59، وعليه سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، ويبدأ العمل بالشتوي منتصف ليلة 27 من أكتوبر الجاري 2023.

المواعيد الشتوية لغلق المحلات

كانت وزارة التنمية المحلية أعلنت عن بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث قرر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن يتم فتح المحلات والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات من الساعة السابعة صباحًا، وغلقها في تمام العاشرة مساءً، وذلك بشكل يومي منذ بدء تطبيق القرار.

وأوضح وزير التنمية المحلية في قراره أنه سيتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، ليتم غلق المولات والمحال التجارية في تمام الساعة الحادية عشرة.

أما عن مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات، فمن المقرر أن يتم فتحها يوميًا في تمام الساعة الخامسة وتغلق في الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والعطلات الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

عقوبة المخالفين لمواعيد التوقيت الشتوي للمحلات

وفقا لقرار وزارة التنمية المحلية، فإن عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية، تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما، وفي حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وفى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

حالات استثنائية للتوقيت الشتوي

يتم استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن من مواعيد التوقيت الشتوي، كما تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

كما سيتم مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، ويجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.