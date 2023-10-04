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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لم تُكلّف الدولة جنيهًا واحدًا.. رئيس الوزراء يكشف سر عبقرية العاصمة الإدارية الجديدة

صدى البلد

مدينة الجيل الرابع، وعاصمة جمهورية مصر العربية المستقبلية الجديدة، التي أنشأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتخفيف من حدة الزحام بمدينة القاهرة، ولتكون العاصمة الجديدة ومقر لحكم مصر ، حيث سيتم نقل مقرات رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، والوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وكذلك السفارات وقنصليات الدول الأجنبية.

بمجرد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي تمت إقامته في مدينة شرم الشيخ في مارس 2015، تسائل الكثير من المصريين عن الأموال المستخدمه في إنشاء العاصمة الجديدة، وهو الامر الذي أوضحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء… 

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سر عبقرية العاصمة الإدارية الجديدة 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن نقل المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس عزل، إنما نقلة حضارية ونوعية حقيقة لخلق بيئة مناسبة للموظف حتى يؤدي عمله، مشددًا في لقاء تليفزيوني، على التركيز الشديد على البرامج التي يحصل عليها الموظف، مشيرًا إلى أن أي مدينة جديدة تكون تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

العاصمة الإدارية الجديدة لم تكلف الدولة جنيهًا واحدًا 

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، حقيقة الجدل المُثار حول التكاليف التي تكلفها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، قائلاً: 

«تم إنشاء شركة للعاصمة الإدارية الجديدة تدار بقوانين الشركات مثل منظومة القطاع الخاص.. يشارك فيها جهات الدولة، ولكن لها ميزانية مستقلة، ولم تكلف الدولة جنيهًا واحدًا، ولم تكن هناك أي مصاريف على موازنة الدولة تحت مسمى العاصمة الإدارية الجديدة.. لكن تم إتاحة الأراضي للقطاع الخاص لتنمية شركة العاصمة الإداية ليصبح لديها عائد وموارد “ هي مش هتصرف وخلاص”.. ووصل حجم الأصول والاستثمارات بالشركة 255 مليار جنيه، في حين بلغت عوائد وإيرادات بأكثر من 20 مليارًا، وأرباحها تجاوزت 16.5 مليار جنيه.. كما سددت ضرائب للدولة 4.5 مليار جنيه».

الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية 

بدأ العمل في الحي الحكومي عام 2015 على مساحة 1.5 مليون متر مربع، ويعمل في هذا الحي ما يقرب من 5500 موظف يوميًا، ويشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة بالإضافة إلى مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2.

يتوسط الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة منطقة بلازا ستكون ساحة ترفيهية للمواطنين تضم حدائق ونوافير، وتبلغ  مساحة كل مجمع 170 ألف متر مربع بإجمالي 1.5 مليون متر مربع، حيث تمت إقامة المباني على مساحة 28% فقط وباقي المساحة عبارة عن مساحات خضراء.

العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مجلس النواب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

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