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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اللحوم والفراخ والسكر والأرز وغيرها.. قائمة سلع تنخفض أسعارها 25% خلال ساعات.. تَمَن الكيلو كام؟

صدى البلد

بعد ما شهدت السلع الأساسية ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وانتشرت بين المواطنين حالة من الحزن والضيق، تدخلت الحكومة المصرية، وأعلنت في اجتماعها الماضي عن انخفاض أسعار تلك السلع، وذلك سعيًا لتخفيف عبء غلاء الأسعار والمعيشة في الفترة الماضية.

أعلنت الحكومة المصرية عن انخفاض أسعار 10 سلع أساسية والدواجن والبيض بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 25%، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، فما هي تلك السلع وما أسعارها؟… 

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انخفاض أسعار السلع بداية من غد السبت 

أعلنت الحكومة المصرية عن انخفاض أسعار  12 سلعة أساسية بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 25%،  ومن المقرر أن يتم تطبيق تلك المبادرة بدءًا من غدًا السبت الموافق 14 أكتوبر، حيث اتفق مجلس الوزراء مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض الأسعار بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمد والبيض.

وتشمل السلع المخفضة ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية، تخفيفًا على المواطن المصري عبء غلاء المعيشة : 

  • الأدوية 
  • المكرونة 
  • السكر
  • محضرات تستعمل في تغذية الحيوانات
  • الدهون والشحوم الحيوانية والنباتية المهدرجة 
  • الشاي
  • الجبن
  • الزبد
  • الألبان
  • لحوم الدواجن 
  • أحشاء وأطراف المواشي القابلة لأكل، سواء الطازجة أو المبردة أو المجمدة
  • الدواجن والبط والأوز والديك الرومي

اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات من شانها خفض أسعار السلع منها: 

  • خفض تكاليف وقيمة الضريبة والجمارك.
  • الإعفاء الجمركي لـ 12 سلعة تمهيدًا لخفض أسعارها في الأسواق بداية من غد السبت.

أماكن مبادرة تخفيض الأسعار 

يبدأ تطبيق مبادرة الحكومة المصرية لتخفيف أسعار السلع الأساسية، غدًا السبت، في كافة انحاء الجمهورية المصرية، داخل السلاسل والمحال التجارية بشكل عام دون وجود أي أماكن مخصصة لها حتى الآن، وذلك حتى يستفيد منها جميع المواطنين.

قائمة تخفيضات السلع 

خفض أسعار الأرز 15%-25%

خفض أسعار الزيت 15%-25%

خفض أسعار السكر 15%-25%

خفض أسعار الفول 15%-25%

خفض أسعار العدس 15%-25%

خفض أسعار الألبان 15%-25%

خفض أسعار المكرونة 15%-25%

خفض أسعار الدواجن 15%-25%

خفض أسعار البيض 15%-25%

خفض أسعار الخضراوات 15%-25%

إنخفاض اسعار السلع مجلس الوزراء اتحاد منتجي الدواجن والبيض خفض أسعار السلع الأساسية أماكن مبادرة تخفيض الأسعار قائمة تخفيضات السلع

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