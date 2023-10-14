بريء من كل الأغاني.. سبب اعتزال مطرب المهرجانات علي قدورة صديق حمو بيكا وشاكوش

في مفاجأة لجمهور المهرجانات الشعبية، أعلن مطرب المهرجانات علي قدورة صديق حمو بيكا وشاكوش اعتزاله الغناء وتبرؤه من كل أعماله الغنائية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما أثار الكثير من التساؤلات حول هذا القرار.. ما سبب اعتزال قدورة وهل سيعود من جديد أم انه اعتزال نهائي؟..

علي قدورة يعلن اعتزاله غناء المهرجانات

أعلنت مطرب المهرجانات علي قدورة مؤدي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش، اعتزاله الغناء نهائيًا وتبرؤه من كل أعماله الفنية، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

نشر علي قدورة صوره له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يرتدي ملابس الإحرام من أمام الكعبة، وعلق عليها:

( السلام عليكم في يوم جمعة مبارك، أنا علي عبدالقادر السيد، الشهير بـ علي قدورة، كنت مغني قبل النهاردة، فيه حاجة حصلتلي مش عارف ايه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني اتكلم دلوقتي…

انا برئ من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي وبعلن اعتزالي عن مجال الأغاني نهائيًا، ويارب سامحني على أي حاجة أنا عملتها في حياتي أو أي حاجة صدرت مني.. يارب قربني ليك وافتحلي باب رزق يرضيك، مفيهاش حاجة لو بدأت من جديد في أي شغل بالحلال وأي فلوس معايا أنا هسيبها بالرضا لأهلي ومش عارف هيبقى الصح أيه وهبقى لا امتلك إلا صفر، وربن يثبتني في الطريق ده ومش هطول عليكم بس دي نيتي وربنا كريم وكبير وغفور رحيم).

المسيرة الفنية لـ علي قدورة

سبق وشارك مؤدي المهرجانات المعتزل علي قدورة عدد من نجوم أغاني المهرجانات بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش، في الكثير من الأغاني التي لاقت رواجًا كبيرًا بين محبي هذا اللون الغنائي، ومن بين تلك الأغاني ( وداع يادنيا وداع، رب الكون ميزنا بميزة، ومزاجي رايق)

تعتبر أغنية رب الكون ميزنا بميزة هي الإنطلاقة الحقيقة لـ علي قدورة، وقام بعدها بطرح العديد من الأغنيات والتي من أشهرها لو الخد كاستر وحرقك ياه وقمر التيك توكاية وهاتي فوتيكا وجيفار).

وكان علي قدورة قد حصل في وقت سابق على عضوية نقابة المهن الموسيقية، ونشر صورة له من داخل النقابة على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقًا عليها:

( من داخل نقابة المهن الموسيقية، رسميًا علي قدورة مطرب بعد اجتياز الاختبارات، وشكرًا للأستاذ النقيب/ هاني شاكر وجميع أعضاء المجلس وعقبال كل أخواتي)

فنانين أعلنوا اعتزال الغناء تحت شعار الفن حرام

لم يكن مؤدي المهرجانات المعتزل علي قدورة، أول من يترك مجال الفن ويعتزل نهائيًا ويبتعد عن الوسط الفني ويبترأ من أعماله الفنية تحت شعار الفن حرام، حيث سبقه في هذا الطريق..