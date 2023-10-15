كرم جبر: مواقع مشبوهة تحركها أصابع قذرة للنيل من دولتنا.. و«إكسترا نيوز»: «مدى مصر» يضر بالأمن القومي

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الموقف المصري واضح وصريح منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، وأعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواقف عدة.



وأضاف كرم جبر، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن موقف مصر الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدد في عدة نقاط، منها، رفض التهجير الإجباري لفلسطين إلى سيناء؛ لأن حل القضية الفلسطينية يكون على أرضها.

وأوضح كرم جبر، أن مصر تحاول بشتى الطرق وقف إطلاق النار خلال الوقت الحالي، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، محذرا من الشائعات التي تقول إن الحكومة الإسرائيلية تضغط على الحكومة المصرية لاستقبال الفلسطينيين على أرضها.

مصادر أو مسئولين مصريين

وحذ كرم جبر من الانسياق وراء المواقع التي تقول في تقاريرها "إنه طبقا لـ مصادر أو مسئولين مصريين"، مطالبا إياها بالإفصاح عن تلك المصادر، إن صحت تقاريرهم.

وطالب كرم جبر، المواقع، بمراجعة حديث الرئيس السيسي اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث أكد له أن المزيد من التأخير؛ يعني سقوط المزيد من الضحايا، إلى آخر تصريحاته، معقبا: "وزير الخارجية قال للرئيس إنه يتحدث بصفته يهوديا، فرد عليه الرئيس، بصفته مصريًّا نشأ في حي، بجوار الحي اليهودي، ولم يُمارس الاضطهاد ضد يهودي واحد".

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك العديد من المواقع المأجورة والمشبوهة، تحركها أصابع قذرة؛ بهدف النيل من الدولة المصرية.

وفي ذات السياق، نشرت قناة "إكسترا نيوز"، نبأ، عبر شاشتها، يفيد بأن موقع مدى مصر، ينشر تقارير غير دقيقة تضر بالأمن القومي المصري.