عكس التوقعات .. أمريكا توضح سبب وجود حاملة الطائرات في شرق المتوسط.. فيديو

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه لا ينبغي أن نقول أن هناك صمت أمريكي بشأن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة.

وأضاف سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كنت أقيم في مصر وأعلن أن الشعب المصري يحب الشعب الفلسطيني وينحاز للقضية الفلسطينية".

حاملة الطائرات الأمريكية

أشار سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية،: "حاملة الطائرات الأمريكية في شرق المتوسط ليست ضد حماس وإنما ضد حزب الله وإيران"، موضحا: "أنا أتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية وليس باسم إسرائيل".

وشدد: "لابد من إيقاف الهجمات الإرهابية التي تقوم بها حماس، حيث أنها تقوم بها من أماكن مدنية من قطاع غزة إلى أماكن مدنية في إسرائيل"، موضحا: "الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له دولة والإدارة الأمريكية تعترف بحل الدولتين".

