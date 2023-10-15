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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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موقف مصر واضح من القضية الفلسطينية.. متحدث الرئاسة: ما يحدث بالغرف المغلقة يقال في العلن

المستشار أحمد فهمي
المستشار أحمد فهمي

قال  المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الدولة المصرية وجهت الدعوة للمجتمع الدولي؛ لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفسلطيني، وعقد قمة دولية؛ لبحث القضية الفلسطينية وحل الأزمة.

وأَوضح «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة مع الإعلامي نشأت الديهي على «تن» أن الحديث عن السلام يحتاج إلى حل جذري بعيدا عن المسكنات؛ حتى يشعر الجميع بالعدل، والشعب الفلسطيني يحصل على حقه، ومصر تدعم حق شعب فلسطين والقضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية

وكشف المستشار أحمد فهمي، أهم رسائل الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية، خلال لقائه مع بلينكن، مؤكدا أنه منذ اندلاع الأزمة؛ والدولة المصرية مهتمة بها.

وأَضاف  أن مصر تعمل على اتجاهين، الأول سياسي، والثاني إنساني، موضحا أن السياسي يركز على وقف التصعيد واحتواء الموقف ومنع تفاقم الأزمة، مرروا بعملية السلام وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية اتجهت إلى تفعيل المسار الإنساني، ورفضت منذ اللحظة الأولى استهداف المدنيين، كما أكدت ضرورة حمايتهم دون قيد أو شرط، ومصر تضع جهدا هائلا لوقف التصعيد.

وأوضح أن مصر دعت المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية منذ اللحظة الأولى، لإرسال المساعدات إلى مطار العريش، لإيصالها إلى أبناء غزة، مؤكدا أن موقف مصر واضح وصريح، وما يقال في الغرف المغلقة، هو نفسه ما يقال في العلن.

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