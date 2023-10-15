إقامة الدولة المستقلة ..أهم رسائل الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية خلال لقائه مع بلينكين

كشف المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، أهم رسائل الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية خلال لقائه مع بلينكين، مؤكدا أنه منذ إندلاع الأزمة الدولة المصرية مهتمة بالأزمة الفلسطيينة .

وأَضاف «فهمي» خلال مداخلة هاتفية على قناة مع الإعلامي نشأت الديهي على «تن» أن مصر تعمل على مسيرين الاول سياسي والثاني إنساني، موضحا أن السياسي يركز على وقف التصيعد واحتواء الموقف ومنع تفاقم الأزمة مرروا بعملية السلام وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

وأشار المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الدولة المصرية أتجهت إلى تفعيل المسار الإنساني، ومصر رفضت منذ اللحظة الأولى استهداف المدنين وأكدت ضرورة حماية المدنين بدون تقيد او شروط، ومصر تضع جهد هائل لوقف التصعيد.

وأوضح أن مصر دعت المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية لارسال المساعدات الى مطار العريش لاسالها الى أبناء غزة منذ اللحظة الأولى، موقف مصر واضح وصريح وما يقال في الغرف المغلقة هو نفسه ما يقال في العلن.