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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خاطب العالم.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل لقاء السيسي بوزير الخارجية الأمريكي

صدى البلد

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي كان حريصا على مخاطبة الولايات المتحدة والرأي العام باللغة التي يفهمها؛ وذلك من خلال استخدام عبارات قاطعة بالأرقام والتاريخ، لسرد ما يحدث حاليا وفي المستقبل.

وأضاف "أحمد فهمي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن الأزمة الحالية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة، ولكن حديث الرئيس السيسي لم يشمل فقط ما يحدث حاليا؛ بل تضمن الحديث عن السلام، وأهمية تعميمه؛ لكي تستمر الحياة، وتعيش الشعوب بأمان وازدهار.

ولفت إلى أن لقاء الرئيس السيسي اليوم بوزير الخارجية الأمريكي يأتي في إطار مخاطبة مصر للرأي العام المصري والعربي والعالمي، بلغة واضحة، وعبارات لا تحتمل التهويل، مشددا على أن اللقاء شمل كافة الأمور الخاصة بالأزمة الفلسطينية.

وشدد على أن مصر تعمل بتوازن ودقة على المسارين السياسي والإنساني في قطاع غزة، متابعا: هناك تشاور وتنسيق؛ لتوصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
 

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