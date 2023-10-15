سمير فرج يكشف حدثا يتم لأول مرة في لقاء السيسي ووزير الخارجية الأمريكي

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن مجلس الأمن القومي المصري يجمع قيادات الدولة كاملة، بداية من رؤساء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء وغيرهم، متابعا: الرئيس السيسي التقي بـ وزير الخارجية الأمريكي في مكتبه اليوم.

وأضاف "سمير فرج" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، الرئيس السيسي التقي بوزير الخارجية في لقاء مفتوح وليست جلسة مغلقة كعادة تلك اللقاءات، وذلك يعد سبقا تاريخيا كبيرا، متابعا: الرئيس السيسي كسر القاعدة واللقاء تم على الهواء مباشرة بشكل كامل.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي تحدث بكل جراءة مع وزير الخارجية الأمريكي، خاصة في الجزء الخاص باليهود والتعامل معهم، ورد فعل الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن مصر لن تسمح بخروج الرعايا من قطاع غزة، دون إدخال المساعدات لقطاع غزة المحاصر، مشددا على أن تعامل مصر مع الملف كان مثمرا للغاية.