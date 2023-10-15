سفير فلسطين بالقاهرة: سوف ننتصر على المحتل الغاشم

نرفض مطالب الإحتلال بإخلاء المنازل في غزة

قال دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن السفارة قامت بتشكيل لجنة للمتابعة الإعلامية للتواصل مع الدولة المصرية، والتواصل مع القوة السياسية المصرية ومنظمة المجتمع المدني وكافة مكونات المجمتع المصري لأهمية دور مصر المحوري والمركزي في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأضاف "اللوح" في مؤتمر صحفي بالقاهرة : "نحن في مرصد السفارة نقوم بمحاربة الرواية الإسرائلية المزيفة"، متابعا : "الشعب الفلسطيني سوف ينتصر في هذه المعركة على هذا المحتل الغاشم".

وأشار السفير الفلسطيني بالقاهرة، إلى أن إسرائيل دمرت مستشفيات في غزة والقطاع يواجه كارثة إنسانية حقيقة، مضيفا أن الشعب الفلسطيني سوف ينتصر في هذه المعركة على هذا المحتل الغاشم.

نرفض مطالب الإحتلال بإخلاء المنازل في غزة

وأكد رفض مطالب الإحتلال بإخلاء المنازل في غزة، موضحا أننا نؤكد على ضرورة توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني .

ووجه السفير الفلسطيني بالقاهرة، الشكر للدولة المصرية، قائلا : "نشكر دولة مصر الشقيقة الكبرى وكافة الدول العربية الشقيقة على كل ما قدمته من دعم وإسناد تاريخي للشعب الفلسطيني".