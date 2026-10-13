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سفير أوزبكستان بالقاهرة: التوسع في مجال التعاون السياحي أحد المجالات الواعدة مع مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير أوزبكستان بالقاهرة: التوسع في مجال التعاون السياحي أحد المجالات الواعدة مع مصر

سفير أوزبكستان بالقاهرة
سفير أوزبكستان بالقاهرة
أ ش أ

أشاد سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف بالعلاقات القوية بين مصر وأوزبكستان والالتزام المشترك نحو التوسع في التعاون في مجال السياحة وهي أحد المجالات الواعدة في الشراكة الثنائية، مشيرا إلى أن هذا العام يصادف الذكرى 35 لاستقلال البلاد وقد احتلت السياحة تحت قيادة الرئيس شوكت ميرضيائيف أولوية في التنمية الوطنية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء اليوم /الثلاثاء/ في منتدى تحت عنوان "عمرة بلس للسياحة.. التعاون السياحي الاستراتيجي بين مصر وأوزبكستان"، مؤكدا أن بلاده تبنت إصلاحات هامة لتحديث البنية التحتية والحفاظ على التراث الثقافي وتسهيل سفر الزائرين من بينها توفير التأشيرة الإلكترونية للمواطنين المصريين وخلق فرص جديدة للسياحة والأعمال والتبادل الثقافي.

وأوضح أن العلاقات بين مصر وأوزبكستان لا ترتبط فقط بالصداقة والشراكة الاستراتيجية ولكن متجذرة في العلاقات التاريخية والروحية، حيث أن مصر موطن الأزهر الشريف وهو من أهم مراكز العلم الإسلامية، بينما أوزبكستان موطن الإمام البخاري والإمام الترمذي والإمام الماتريدي وغيرهم.

وأفاد بأن هذا التراث المشترك يشكل أهمية لفكرة " لسياحة عمرة بلس" حيث يسعي المسافرون بشكل متزايد ليس فقط إلى فرص العمرة ولكن إلى فهم متعمق للحضارة الإسلامية والتاريخ والثقافة مرحبا بفكرة إقامة معرض إكسبو الدولي في مصر العام المقبل الذي سوف يوفر فرص قيمة للتعاون بين الشركاء في مجال السياحة في كلا البلدين.

وأعرب عن اعتقاده بأن هناك العديد من الفرص لعمل مسار سياحي فريد من خلال الجمع بين المزارات السياحية الدينية الغنية في مصر والمزارات الثقافية في أوزبكستان مما يؤدي إلى جذب الزائرين من العالم الإسلامي وغيره، معربا عن ثقته بأن منتدي اليوم سوف يكون له نتائج عملية ويسهم في تطوير أكثر للشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوزبكستان .

ومن جانبها أكدت نائبة وزير الأوقاف فاطمة عنتر أهمية الحوار الثقافي في مجال سياحة المزارات الدينية بين مصر وأوزبكستان خاصة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات عامة بخاصة مشروعات السياحة الدينية من بينها مسجد السيدة نفسية ومسجد الحسين وتطوير القلعة وضريح السيوفي الذي يتم تطويره في الوقت الحاضر بهدف تحويل القاهرة إلى مسار تاريخي وهو مشروع سياحي متكامل.

وأضافت أن رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف يولي اهتماما كبيرا بتطوير ضريح الإمام الماتريدي وقد أصبحت ضريح الإمام البخاري مركزا ومجمعا إسلاميا متكاملا للبحث والابتكار، مشيرا إلى الترابط الذي يجمع بين مصر وأوزبكستان من خلال العلماء الكبار والمؤسسات العلمية العريقة، حيث أن مصر تعد منارة الإسلام وأوزبكستان تعد مركزا لأئمة ودراسة العلوم الإسلامية.

وبدورها أكدت نائبة وزير السياحة يمنى بحر أن هذا المنتدى يعكس قوة العلاقات بين مصر وأوزبكستان في مجال السياحة في ضوء الإمكانيات الكبيرة التاريخية والتراث الروحي والحضارة الإسلامية المتمثلة في كل من طشقند وسمرقند وبخاري التي تشكل تجربة فريدة للسياحة.

وأضافت أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين وفرص للتبادل السياحي في مجالات الثقافة والسياحة والتراث الإنساني، مشيرة إلى مشاركة الشركات والشركاء في هذا المنتدى تستهدف التوصل إلى نتائج عملية.

سفير أوزبكستان القاهرة العلاقات القوية مصر

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