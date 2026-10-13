د. أمل منصور تكتب: من يملك حق الاعتراض على أصدقاء شريك حياته؟

ليس كل اعتراض على أصدقاء الشريك دليلًا على الغيرة، وليس كل دفاع عن حرية الاختيار دليلًا على النضج. ففي المسافة الدقيقة بين الحب والحرية، قد تنشأ واحدة من أكثر المشكلات حساسية في العلاقات بين الرجل والمرأة؛ مشكلة لا تتعلق بالأصدقاء وحدهم، بل تتعلق بمن نكون عندما نحب، وبالمساحة التي نمنحها لمن نحب كي يظل نفسه دون أن يفقدنا.

فالرجل الذي يحب امرأة قد يشعر بالضيق من صديقة يراها مؤثرة في قراراتها، والمرأة التي تحب رجلًا قد تنزعج من صديق تراه سببًا في تغير سلوكه أو ابتعاده عنها.

وقد يبدأ الأمر بملاحظة بسيطة، ثم يتحول إلى نقاش، فخلاف، وربما إلى صراع خفي حول سؤال أكبر: هل يحق لي أن أعترض على أشخاص في حياتك لأنني أحبك، أم أن حبي لك لا يمنحني سلطة على اختياراتك؟

الحقيقة أن الإنسان لا يدخل العلاقة العاطفية وحيدًا، حتى لو بدا كذلك. إنه يأتي محملًا بسنوات من الصداقة، وذكريات مشتركة، وأشخاص عرفوه قبل أن يلتقي بشريك حياته، وربما كانوا إلى جواره في مراحل لم يكن الشريك حاضرًا فيها. ولذلك، فإن مطالبة الإنسان بالتخلي عن علاقاته الاجتماعية لمجرد دخوله علاقة عاطفية قد تجعله يشعر بأن الحب يطالبه بالتنازل عن أجزاء من تاريخه وهويته، لا بأن يضيف إلى حياته إنسانًا جديدًا.

لكن في المقابل، لا يمكن اعتبار كل صداقة حقًا مطلقًا لا يجوز الاقتراب منه أو مناقشة تأثيره. فالعلاقات الاجتماعية ليست متساوية في أثرها، وبعض الأصدقاء قد يتجاوزون حدودهم، أو يتدخلون في خصوصيات العلاقة، أو يشجعون على سلوك يجرح الشريك ويهدد الثقة بين الطرفين.

وهنا تبدأ المسألة الحقيقية: هل نعترض على الصديق لأنه يؤذي علاقتنا فعلًا، أم لأن وجوده يوقظ داخلنا خوفًا لا نعرف كيف نتعامل معه؟

قد تشعر المرأة بالانزعاج من صديق زوجها الذي يستحوذ على معظم وقته، أو يسخر من التزاماته الأسرية، أو يدفعه إلى التقليل من مشاعرها كلما حاولت التعبير عنها. وربما لا يكون اعتراضها على الصداقة ذاتها، بل على شعورها بأن هناك شخصًا آخر يؤثر في الرجل بطريقة تنعكس على مكانتها في حياته.

وقد يشعر الرجل بالقلق من صديقة شريكته التي تتدخل باستمرار في تفاصيل علاقتهما، أو تشجعها على تفسير كل خلاف باعتباره دليلًا على عدم الحب، أو تجعلها تنظر إلى شريكها باعتباره خصمًا ينبغي الانتصار عليه، لا إنسانًا يمكن الاختلاف معه والتفاهم.

في الحالتين، لا تكمن المشكلة بالضرورة في وجود الصديق أو الصديقة، بل في حدود تأثيرهما، وفي قدرة كل طرف على التمييز بين الاستماع إلى الآخرين وتسليمهم حق إدارة حياته العاطفية.

ومع ذلك، علينا أن ننتبه إلى أن الإنسان قد يستخدم هذه المبررات لإخفاء مشاعر أخرى أكثر تعقيدًا. فقد يعترض الرجل على أصدقاء شريكته لأنه يخشى أن تتغير نظرتها إليه، أو أن تكتشف من خلال تجارب الآخرين أنها تستحق معاملة مختلفة. وقد تعترض المرأة على أصدقاء شريكها لأنها تشعر بأنهم يمتلكون تأثيرًا لا تستطيع منافسته، أو لأن قربه منهم يوقظ داخلها خوفًا من أن تصبح أقل أهمية في حياته.

ليس كل هذا بالضرورة غيرة مرضية، لكنه يكشف عن احتياجات عاطفية تستحق الفهم. فبعض الاعتراضات تبدأ من سلوك حقيقي، وبعضها يبدأ من الخوف، وبعضها يجمع بين الاثنين. والخطأ أن نضع جميع الحالات في حكم واحد، فنصف كل اعتراض بأنه سيطرة، أو نبرر كل محاولة للتدخل باعتبارها دليلًا على الحب.

ومن المهم أيضًا أن نفهم اختلاف الطريقة التي قد يتعامل بها الرجل والمرأة مع هذه المسألة. فقد يرى الرجل أحيانًا أن اعتراض شريكته على أصدقائه تشكيك في قدرته على اتخاذ قراراته، فيدافع عنهم بقوة أكبر مما يستدعيه الموقف، لا لأنه يفضلهم عليها، بل لأنه يشعر أن حريته أصبحت موضع اختبار. وقد ترى المرأة أن دفاعه المستمر عن صديقه تجاهل لمشاعرها، فتزداد حدة اعتراضها لأنها لا تناقش الصداقة وحدها، بل تحاول أن تتأكد من أن صوتها مسموع ومكانتها محفوظة.

وقد يحدث العكس تمامًا؛ فالمرأة قد تتمسك بصديقاتها عندما تشعر بأن شريكها يريد عزلها عن عالمها الخاص، بينما يفسر الرجل هذا التمسك باعتباره تقديمًا للآخرين على العلاقة. وفي الحالتين، يتحول الخلاف من مناقشة سلوك محدد إلى صراع حول من يملك القرار ومن ينبغي أن يتنازل.

وهنا تتسع المسافة بين الطرفين؛ لأن كل واحد منهما يبدأ في الدفاع عن نفسه بدلًا من محاولة فهم الآخر.

وقد تصبح الصداقة نفسها ساحة لإثبات الحب. يطلب أحد الطرفين من الآخر أن يبتعد عن شخص معين، لا لأن سلوكه ثبت أنه مؤذٍ، بل لأن الابتعاد أصبح بالنسبة إليه دليلًا على الأولوية. وكأن الحب لا يكتمل إلا عندما يثبت الإنسان أنه مستعد للتخلي عن الآخرين من أجل شريكه.

لكن هل التضحية بشخص عزيز هي المقياس الحقيقي لمكانة الحبيب؟

ليس بالضرورة. فقد يتخلى الإنسان عن صديق حفاظًا على علاقته، لكنه يفعل ذلك تحت ضغط الخوف، لا عن اقتناع. وقد يستجيب اليوم لطلب شريكه، ثم يشعر غدًا بالاستياء لأنه فقد حقه في الاختيار. وهكذا يتحول التنازل الذي كان يُفترض أن يطمئن العلاقة إلى مصدر للمرارة، وقد يظهر أثره لاحقًا في صورة عناد أو ابتعاد أو مقاومة لكل طلب جديد.

وفي المقابل، فإن التمسك الأعمى بالأصدقاء ليس دليلًا على الاستقلال أيضًا. فالإنسان الناضج لا يحتمي بحرية الاختيار كي يتجاهل الأذى الذي تسببه علاقاته لمن يحب، ولا يصر على الدفاع عن صديق يتجاوز الحدود بحجة أن الآخرين لا يحق لهم التدخل في شؤونه.

فالحرية داخل العلاقة لا تعني أن يعيش كل طرف وكأنه غير مرتبط بإنسان آخر، كما أن الارتباط لا يعني أن يفقد أحدهما حقه في تكوين العلاقات الاجتماعية أو الاحتفاظ بمساحته الشخصية.

والمعيار هنا ليس عدد الأصدقاء، ولا مدة الصداقة، ولا جنس الصديق، بل طبيعة العلاقة وحدودها وتأثيرها الفعلي في الحياة المشتركة.

هل يحترم الصديق خصوصية العلاقة؟ هل يستطيع الشريك أن يوضح ما يزعجه دون أن يتحول اعتراضه إلى اتهام؟ وهل يستطيع الطرف الآخر الاستماع إلى هذه المخاوف دون أن يعتبر كل نقاش انتقاصًا من حريته؟ والأهم: هل توجد وقائع واضحة تستدعي القلق، أم أن الخلاف قائم على توقعات وافتراضات ومخاوف لم تُناقش بصدق؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة قد تغير طبيعة الخلاف كله. فبدلًا من أن تقول المرأة للرجل: «لا أريدك أن تصاحب هذا الشخص»، يمكنها أن تشرح ما يقلقها في سلوكه وتأثيره على علاقتهما. وبدلًا من أن يرد الرجل باتهامها بالغيرة أو بمحاولة السيطرة، يمكنه أن يستمع إلى ما وراء اعتراضها، ثم يناقش معها الوقائع والحدود التي تحمي العلاقة.

وينطبق الأمر نفسه على الرجل عندما يعترض على صديقات شريكته؛ فليس من العدل أن يتحول شعوره بالضيق تلقائيًا إلى حق في فرض قراراته عليها، كما ليس من العدل أن يُطلب منه الصمت عن سلوك يجرحه أو يهدد استقرار علاقته.

إن الشريك ليس قاضيًا يصدر أحكامًا على أصدقاء الطرف الآخر، وليس متهمًا مطالبًا بالدفاع عن كل شخص في حياته. إنهما إنسانان يحاولان بناء علاقة تستوعب اختلافهما، وتمنحهما القدرة على التعبير عن المخاوف دون أن تتحول المخاوف إلى قيود.

وفي النهاية، لا أعتقد أن السؤال الأهم هو: من يملك حق الاعتراض على أصدقاء شريك حياته؟ بل: ما الذي يمنح هذا الاعتراض مشروعيته، وما الذي يحوله إلى محاولة للسيطرة؟

من حق الرجل والمرأة التعبير عن القلق، ومناقشة تأثير الأصدقاء، ورفض التدخل في خصوصية العلاقة. لكن ليس من حق أحدهما أن يعتبر الحب تفويضًا مفتوحًا لإدارة حياة الآخر، أو أن يطالبه بإثبات إخلاصه عبر قطع علاقاته دون سبب مقنع.

فالعلاقة العاطفية الناضجة لا تطلب من الإنسان أن يختار بين حبيبه وعالمه كله، بل تساعده على ترتيب هذا العالم بطريقة لا يظلم فيها نفسه ولا يؤذي من يحب.

فالحب لا يمنحنا حق امتلاك حياة من نحب، لكنه يمنحنا الحق في أن نتحدث بصدق عما يؤلمنا فيها. والفرق كبير بين شريك يريد أن يحمي علاقته، وشريك يريد أن يحمي نفسه من كل ما لا يستطيع السيطرة عليه.