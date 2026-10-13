ترامب: واشنطن تواصل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.. وتحذر الصين وروسيا من دعم إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تزال تتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل مع كييف وموسكو من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، في وقت وجه فيه تحذيرًا إلى الصين وروسيا من مغبة تقديم المساعدة لإيران.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا وتواصل مشاركة المعلومات الاستخباراتية معها، مضيفًا أن واشنطن تسعى إلى إنهاء الحرب وتعمل مع الجانبين الروسي والأوكراني لتحقيق هذا الهدف.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرغبان في إنهاء الحرب، لكنه لفت إلى أن العداء القائم بينهما يجعل التوصل إلى تسوية أمرًا معقدًا.

وفي سياق منفصل، حذر ترامب الصين وروسيا من عواقب مساعدة إيران، معتبرًا أن البلدين لديهما الكثير ليخسراه إذا انخرطا في دعم طهران. وقال إنه لا يعتقد أن بكين وموسكو تقدمان مساعدة لإيران، مضيفًا أنه إذا حدث ذلك، فسيكون على نطاق محدود، وأن واشنطن ستكتشف الأمر سريعًا.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير عن احتمال تقديم موسكو وبكين دعمًا استخباراتيًا لطهران، وهي اتهامات أثارت تساؤلات بشأن طبيعة التعاون بين الدول الثلاث خلال المواجهة مع إيران. ولم يقدم ترامب في تصريحاته دليلًا يؤكد وجود دعم روسي أو صيني لإيران، بل أعرب عن اعتقاده بأن البلدين لا يقدمان مثل هذه المساعدة.

وتعكس تصريحات ترامب تداخل الملفات الأمنية بين الحرب في أوكرانيا والتوترات المرتبطة بإيران، في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مع التحذير من أي تحركات قد تزيد الضغوط على القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.