الصين تؤكد دعمها لوقف شامل لإطلاق النار في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" أن بلاده ستواصل الاضطلاع بدور بنّاء في تحقيق وقف شامل لإطلاق النار وتعزيز التوصل إلى تسوية سياسية واستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن وتيسير إرساء سلام دائم في المنطقة.

وقال إن الصين "لطالما كانت من بناة السلام ومشجعي الاستقرار والمساهمين في التنمية في الشرق الأوسط".

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصيني، اليوم الثلاثاء/، مع المبعوث الخاص لرئيس دولة الإمارات إلى الصين خلدون خليفة المبارك.

وأضاف "وانغ يي"، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن العلاقات بين الصين والإمارات، في ظل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي الدولتين، أصبحت نموذجا لدول الجنوب العالمي فيما يتعلق بتحقيق التنمية والنهوض على نحو مشترك.. مشيرا إلى أنه بغض النظر عن التغيرات في المشهدين الدولي والإقليمي، فإن الصين مستعدة للعمل مع الإمارات لمواصلة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

من جانبه، قال المبارك إن الإمارات مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق مع الصين بغية تعزيز السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي.

وأضاف أن الصين كانت دائما شريكة موثوقة وجديرة بالثقة بالنسبة إلى الإمارات، مشيرا إلى أن الجانب الإماراتي يأمل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى جديد.