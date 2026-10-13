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بعد إنذار بالإخلاء.. ضربات للتحالف بقيادة السعودية تستهدف منشأة نفطية في صنعاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد إنذار بالإخلاء.. ضربات للتحالف بقيادة السعودية تستهدف منشأة نفطية في صنعاء

ضربات للتحالف بقيادة السعودية تستهدف منشأة نفطية في صنعاء
ضربات للتحالف بقيادة السعودية تستهدف منشأة نفطية في صنعاء
القسم الخارجي

شنّ التحالف العسكري بقيادة السعودية، الثلاثاء، ضربات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء، عقب إنذار للسكان بإخلاء منشأة تابعة لشركة النفط اليمنية ومناطق تخزين مجاورة، في تصعيد جديد للتوترات العسكرية بين الجانبين.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن الضربات جاءت بعد دعوة قيادة القوات المشتركة للتحالف المدنيين إلى مغادرة موقع محطة الصباحة المركزية التابعة لشركة النفط اليمنية، غربي صنعاء، حفاظًا على سلامتهم، تمهيدًا لتنفيذ عملية عسكرية.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للفصائل المسلحة في اليمن بوقوع غارات على المنشأة النفطية، فيما تحدث سكان عن سماع دوي انفجارات في العاصمة. 

ولم تتضح على الفور طبيعة جميع المواقع التي طالتها الضربات، كما لم تتوافر معلومات مستقلة تؤكد حجم الأضرار الناجمة عنها.

وفي المقابل، قالت شركة النفط اليمنية إن خزانات المنشأة المستهدفة كانت خالية من الوقود، وإن استهدافها لن يؤثر على احتياطيات النفط أو الإمدادات المخصصة للسكان، وفقًا لما نقلته الوكالة الأمريكية.

ويأتي التصعيد في ظل تزايد المواجهات والتهديدات المتبادلة، بعدما هددت الفصائل المسلحة اليمنية بالرد على أي هجمات تستهدف صنعاء، ولوّح متحدثها العسكري يحيى سريع برد وصفه بأنه سيكون «حازمًا ومؤلمًا» في العاصمة السعودية الرياض.

وكانت الفصائل المسلحة قد حذرت، في وقت سابق، من استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية ومواقع حيوية أخرى داخل المملكة، ودعت العاملين والمدنيين إلى الابتعاد عنها، في تطور ينذر باتساع نطاق المواجهة لتشمل منشآت الطاقة والبنية التحتية.

وتعكس التطورات المتلاحقة تصاعد المخاطر الأمنية في اليمن والمنطقة، وسط مخاوف من استمرار الهجمات المتبادلة وتأثيرها على منشآت النفط وحركة النقل والإمدادات.

التحالف العسكري قيادة السعودية صنعاء شركة النفط اليمنية اليمن

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