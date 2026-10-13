حسام الغمري: المواطن شريك في بناء الدولة والمنتدى يعزز المشاركة الإيجابية في صناعة القرار

أكد الكاتب والباحث حسام الغمري، أن رؤية الدولة تقوم على اعتبار المواطن شريكًا أساسيًا في بناء الوطن، مؤكدًا أن المواطن هو بطل المعركة، وفقًا لما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه عن دور المواطنين ومسؤوليتهم تجاه بلدهم.

وأضاف الغمري، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن لقاء الرئيس بالعمد ومشايخ البلد يعكس توجهًا نحو الانتقال من مفهوم الأمن الصلب إلى مفهوم الأمن الشامل، الذي يقوم على مشاركة جميع فئات المجتمع في الحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق أهدافها.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائمًا أنه لا يوجد فصل بين الحكومة والمواطن، وأن الجميع شركاء في المسؤولية، مشيرًا إلى أن ترسيخ هذه الرؤية يسهم في مواجهة محاولات خلق حالة من العداء بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأشار الغمري إلى أن المواطنين يسعون إلى العمل والنجاح وتحقيق أحلامهم وتنفيذ مشروعاتهم، مؤكدًا أن منتدى مصر 2026 يعكس هذه الفلسفة التي تقوم على إتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم بشأن مستقبل البلاد.

ولفت إلى أن إرسال المواطنين مقترحاتهم وأفكارهم يمثل شكلًا من أشكال المشاركة الإيجابية التي تعزز التفاؤل وتدعم قدرة المجتمع على مواجهة التحديات، موضحًا أن كل مواطن يمتلك رؤية أو فكرة يمكن أن تسهم في تطوير الدولة إذا توافرت لها الفرصة المناسبة للدراسة والتنفيذ.

وأكد الغمري أن دور الدولة يتمثل في تنظيم هذه المشاركة وتوفير إطار حضاري يعتمد على التكنولوجيا، بما يسمح باستقبال الأفكار والمقترحات وتقييمها ودراسة إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

واختتم بالتأكيد على أهمية تشجيع المواطنين على التعبير عن آرائهم وطرح أفكارهم، مشيرًا إلى أن استمرار تلقي المقترحات وارتفاع أعداد المشاركين يعكسان أهمية إتاحة المجال أمام المواطنين للمساهمة في صياغة الرؤى والمبادرات التي تخدم المجتمع.